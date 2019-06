Vecchie glorie della Roma a scuola guida con Hyundai

WWE ultime notizie - curiosità e aggiornamenti da RAW - Smackdown ed NXT : John Cena parla delle Vecchie glorie e della delicatissima scelta del ritiro : John Cena VERSO IL ritiro – Lontano dalle scene da diverso tempo, l’ex rapper di Boston, come sappiamo, ha sempre meno tempo per il wrestling visti gli impegni fra cinema, pubblicità e televisione. Le sue ultime dichiarazioni lo allontanano ancora di più dalla WWE anche se siamo certi che per lui Vince McMahon troverebbe sempre un buco: “Penso che la scelta di finire la carriera dipenda da ciò che pensa di sé quella stessa ...

Cycling Stars Criterium 2019 - il percorso e tutti i partecipanti. Da Vincenzo Nibali - Ciccone e Viviani alle Vecchie glorie Paolo Bettini e Ballan : Oggi lunedì 3 giugno si disputa il Cycling Stars Criterium, kermesse di ciclismo che andrà in scena per le vie di Belluno in prima serata. Al tradizionale evento parteciperanno tantissime stelle italiane e internazionali che renderanno lo spettacolo davvero unico nel suo genere, sarà un evento imperdibile per tutti gli appassionati di questo sport che potranno goderselo o per le vie della cittadina veneta oppure in diretta streaming su OA ...

Arcade Classics Anniversary Collection - poca varietà di generi nel primo pacchetto di Vecchie glorie di Konami : Festeggiando i suoi cinquanta anni di carriera, Konami, storica casa giapponese famosa per saghe come Silent Hill e Metal Gear ha annunciato ben tre raccolte dei suoi grandi classici, promettendo agli appassionati di rivivere i fasti dei suoi anni migliori, anni in cui nasce questa prima Collection, tutta dedicata ai classici da sala giochi di Konami; della raccolta fanno parte otto titoli che hanno fatto la storia degli Arcade ...