Scontro nei cieli della Germania | collisione tra caccia Eurofighter

Tragedia nei cieli dell’Alaska - Scontro tra due aerei da turismo : 5 morti e 3 dispersi : Incidente ad alta quota in Alaska dove 5 persone sono morte, 10 risultano ferite e altre 3 disperse in seguito allo scontro tra due piccoli idrovolanti. A bordo c'erano in totale 16 passeggeri, la maggior parte dei quali provenienti dalla nave da crociera Royal Princess. Ricerche ancora in corso.Continua a leggere