Sol levante | trama | cast e curiosità del film con Sean Connery

termometropolitico

(Di domenica 23 giugno 2019) SoldelconSolè undi Philip Kaufman, diretto nel 1993. Il protagonista del dramma,, interpreta John Connor, un ufficiale esperto di cultura giapponese al quale viene chiesto di indagare su un caso di omicidio. L’ufficiale Connor non lavorerà da solo, ma avrà al suo fianco il collega Web Smith, che porta il volto dell’attore Weslet Snipes. Cops – Una banda di poliziotti:e quando esce la serie tv Soldelcon, questa sera Rai 3 Questa sera, su Rai 3, andrà in onda ilSol, thriller per molti versi drammatico che vede come protagonistie Weslet Snipes. Durante le celebrazioni per l’inaugurazione di un grattacielo di Los Angeles, una prostituta giapponese viene trovata morta per strangolamento. La morte della ragazza, ...

Coninews : Ecco la divisa ufficiale degli azzurri per i Giochi Olimpici e Paralimpici di #Tokyo2020! ?????? Per le Olimpiadi gia… - carmenFashionCr : Stasera in tv: 'Sol Levante' su Rai 3 #cinema - Ash71Pietro : Stasera in tv: 'Sol Levante' su Rai 3 -