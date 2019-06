Formula 1 – Vettel solo settimo nelle qualifiche del Gp di Francia | il team radio è…

Griglia di partenza Formula 1/ Gp Francia : Hamilton in pole position - Vettel ko : Griglia di partenza Formula 1 per il Gp Francia 2019 a Le Castellet: la lotta per la pole position vede sempre in primo piano Mercedes e Ferrari.

Formula 1 – Hamilton punzecchia Bottas e Vettel - lanciata la sfida a Leclerc [VIDEO] : Lewis Hamilton snobba Vettel e Bottas: il britannico lancia la sfida a Leclerc in vista del Gp di Francia di domani E’ Lewis Hamilton il poleman del Gp di Francia 2019: il britannico della Mercedes ha conquistato oggi la prima posizione della griglia di partenza della gara francese, seguito dal compagno di squadra Valtteri Bottas e dal ferrarista Charles Leclerc. Un risultato che fa sorridere Lewis Hamilton, che dopo quanto accaduto ...

Formula 1 – Doppietta Mercedes in prima fila - Vettel lontano : la griglia di partenza del Gp di Francia : 86ª pole position per Hamilton al Paul Ricard, Vettel lontano: la griglia di partenza del Gp di Francia E’ Lewis Hamilton il poleman del Gp di Francia 2019: il britannico della Mercedes ha chiuso al primo posto le qualifiche di oggi pomeriggio al Paul Ricard, seguito dal compagno di squadra Bottas e da Charles Leclerc. Solo settimo invece Sebastian Vettel, che sembra non aver trovato la confidenza giusta oggi a bordo della sua SF90. ...

Formula 1 – Risultato deludente per Vettel nelle qualifiche del Gp di Francia : “ecco cosa è successo” : qualifiche amare per Vettel al Gp di Francia: le parole del ferrarista dopo il settimo posto ottenuto al Paul Ricard Dopo la penalità del Gp del Canada che gli ha impedito di festeggiare per la sua prima vittoria stagionale, Sebastian Vettel non è riuscito a ritrovare oggi il sorriso nelle qualifiche del Gp di Francia 2019. Il tedesco della Ferrari, che in Q3 ha avuto un problema col cambio, a seguito del quale ha potuto effettuare un solo ...

Formula 1 – Rosberg non torna sui suoi passi : “penalità Vettel? Giusta - ma…” : Rosberg sincero sulla penalità di Vettel: l’ex pilota tedesco non ha paura di andare controcorrente Sono in corso al Paul Ricard le qualifiche del Gp di Francia 2019 di Formula 1: i piloti si stanno sfidando in pista a caccia delle migliori posizioni in griglia di partenza, ma nel paddock ancora si parla della penalità di Vettel a Montreal e della decisione dei commissari di non ‘rivedere’ la sanzione inflitta al tedesco ...

Formula 1 – Caso Vettel - Camilleri sincero in Francia : “non siamo d’accordo! Rispettiamo i commissari - ma…” : Louis Camilleri commenta la decisione del collegio dei commissari riguardo la penalità inflitta a Vettel al Gp del Canada E’ tutto pronto al Paul Ricard per le qualifiche del Gp di Francia: in attesa di vedere i piloti sfidarsi in pista a caccia della pole e delle migliori posizioni in griglia di partenza, si parla ancora della penalità di Vettel a Montreal e della decisione del collegio dei commissari di non ‘rivedere’ ...

Formula 1 – Mattia Binotto chiude il caso Vettel : “delusi per la Ferrari - i tifosi e questo sport meglio non andare oltre” : Mattia Binotto chiude il caso riguardante la penalizzazione di Vettel in Canada: il team principal della Ferrari taglia corto mostrando però tutta la sua delusione per l’esito del giudizio sul ricorso presentato alla scuderia di Maranello Amarezza e delusione, sono questi i sentimenti che dominano il mood in casa Ferrari a Le Mans. In attesa che, magari, i risultati in pista regalino qualche motivo per sorridere, tiene banco la ...

Formula 1 – Vettel è la delusione che parla? La clamorosa ipotesi : “potremmo ritirarci - si è persa la filosofia delle corse” : Confermata la penalizzazione di Vettel in Canada, il pilota Ferrari commenta con delusione la decisione: troppe regole per una Formula 1 che sta perdendo la sua vera anima Sembrava ci fosse una speranza quando il ricorso della Ferrari, in merito alla penalizzazione subita da Vettel in Canada, è stato ammesso. La commissione ha visionato le nuove prove presentate dalla scuderia di Maranello, spiegando però di esserne già in possesso. ...

Formula 1 - il Collegio dei Commissari ha deciso : ecco come si chiude il caso Vettel : Il Collegio dei quattro Commissari del Gp del Canada ha preso una decisione definitiva sul caso Vettel Niente da fare per la Ferrari, il Collegio dei Commissari non ha valutato abbastanza rilevanti e significative le nuove prove presentate dal Cavallino per riaprire il caso Vettel. Resta dunque la penalità inflitta al tedesco a Montreal, così come rimane immutato l’ordine di arrivo del settimo appuntamento del Mondiale di Formula ...

Formula 1 – I soldi - l’importanza di correre per la Ferrari ed il rapporto con la fama - Vettel ammette : “fan? Almeno avessero le palle di chiedermi se…” : Sebastian Vettel a 360 gradi: le parole del Ferrarista alla vigilia del Gp di Francia E’ Sebastian Vettel l’uomo più chiacchierato del momento nel paddock della Formula 1. Tutti attendono con ansia di scoprire quale sarà l’esito dell’incontro di oggi pomeriggio tra la Ferrari e i commissari del Canada, che a Montreal hanno inflitto una pesante penalità al pilota tedesco. LaPresse Intanto Vettel è concentrato sul ...

Formula 1 – Penalità Vettel - anche Raikkonen si schiera dalla parte di Seb : le parole del finlandese : Kimi Raikkonen breve ma sempre sincero e diretto: il finlandese dell’Alfa Romeo si schiera dalla parte di Sebastian Vettel I piloti della Formula 1 sono pronti per scendere in pista per le prime sessioni di prove libere del Gp di Francia. In attesa di scoprire chi sarà il vincitore del nuovo round della stagione, al Paul Ricard non si fa altro che parlare della Penalità che Sebastian Vettel ha ricevuto durante il Gp del Canada e che ...

Formula 1 – Che sorpresa in Francia : Vettel sposato in gran segreto? Sulla mano di Seb spunta una… fede [FOTO] : Sebastian Vettel sorprende tutti in Francia: Sulla mano del ferrarista spunta una fede, matrimonio in gran segreto? Quasi due settimane fa gli appassionati della Formula 1 vivevano dei momenti difficili da dimenticare: impossibile infatti dimenticare la penalizzazione di Sebastian Vettel al Gp del Canada, costata cara al ferrarista, che non ha potuto festeggiare per la vittoria della gara di Montreal, nonostante abbia tagliato per primo il ...

Formula 1 - la rivelazione di Leclerc : “la penalità a Vettel? Anche se l’avessi saputa…” : Il pilota monegasco ha espresso le proprie sensazioni in vista del Gp di Francia, ritornando Anche sulla penalità inflitta a Vettel Il terzo posto ottenuto in Canada ha rappresentato una notizia positiva per Charles Leclerc, soprattutto dopo il disastroso week-end di Monaco, concluso anzitempo dopo il contatto con Hulkenberg. Photo4/LaPresse L’obiettivo del monegasco in Francia è quello di migliorare in qualifica, laddove ancora non ...

Formula 1 - Bottas non colpevolizza Vettel : “ecco cosa ti passa in mente dopo aver tagliato la chicane” : Il pilota finlandese ha parlato in conferenza stampa della penalità inflitta a Vettel nel corso del Gp del Canada Valtteri Bottas va un po’ controcorrente rispetto a quello che è il pensiero della Mercedes sulla penalità inflitta a Vettel in Canada, utile per permettere a Hamilton di portare a casa la vittoria. AFP/LaPresse Interrogato in conferenza stampa in Francia, il finlandese ha espresso il proprio punto di vista sulla vicenda: ...