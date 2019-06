Dopo le polemiche | Pamela Prati torna a divertirsi | il selfie in barca con Valeria Marini

Realiti : spostato in seconda serata Dopo le note polemiche : Enrico Lucci torna in seconda serata, dopo la dura condanna al programma, in seguito alle dichiarazioni di alcuni ospiti su Falcone e Borsellino. La reazione della Rai...

Daniele e Valentina - polemiche Dopo il Gf : "La tua rovina" - lui interviene : Grande Fratello, Daniele Dal Moro e Valentina Vignali presi di mira su Instagram Daniele Dal Moro e Valentina Vignali sono diventati molto amici al Grande Fratello 2019. I due si sono trovati bene insieme sin dai primi giorni. Hanno spesso detto di essere molto simili, ma la loro amicizia è finita molte volte nell'occhio del […]

Francesca De Andrè Dopo le polemiche si difende : “Sono stata vera” : Grande Fratello, Francesca De Andrè sbotta sui social: “So di non essere stata leggera…” E’ finita la sedicesima edizione del GF. E poco fa Francesca De Andrè è tornata sui social, scrivendo un post su instagram per fare il punto della situazione sulla sua esperienza come concorrente a quest’ultima edizione del reality. Cosa ha detto? La ragazza, anche in questa circostanza, è stata schietta e sincera, dichiarando ...

La terza stagione di Tredici a rischio Dopo le polemiche sui suicidi? La risposta di Reed Hastings : La terza stagione di Tredici è a rischio? Ancora una volta la serie Netflix è finita nel mirino per via delle solite accuse che ormai si trascina da sempre e che si basa come sempre tra il famoso dualismo realtà-fiction tra cui molti non riescono a districarsi. La serie è accusata di spingere al suicidio e, addirittura, di aver fatto aumentare i casi tra i giovani che rimangono vittime degli episodi di Tredici e alla fine cedono proprio come ha ...

Uomini e Donne - Clarissa Marchese risponde alla critiche Dopo il matrimonio : "Già vi immagino con la magliettina dei cinesi...". Polemiche sui social : Clarissa Marchese, ex tronista di Uomini e Donne e Miss Italia 2014, si è sposata con Federico Gregucci, il corteggiatore che scelse al termine del proprio percorso televisivo nel programma condotto da Maria De Filippi e in onda su Canale 5.A causa della presenza di numerosi sponsor, il matrimonio ha attirato una serie di critiche sui social e Clarissa Marchese ha deciso di rispondere a tono alle detrattrici. prosegui la letturaUomini e ...

Meghan Markle fa pace con l’amica Priyanka Dopo le polemiche : Meghan Markle e Priyanka Chopra sembrano arrivate a una tregua: le due erano legate da una profondissima amicizia, che però si è andata incrinando nel momento in cui Meghan è entrata a far parte della famiglia reale, ma oggi (secondo le indiscrezioni) sembra tornato il sereno. Bellissime, famose ed entrambe piene di talento, Meghan Markle e Priyanka Chopra sembravano una coppia di amiche perfettamente affiatate. Priyanka era stata ovviamente tra ...

L'elemosiere del Papa al Viminale (Dopo le polemiche per il blitz) : Giovanni Neve Il cardinale Konrad Krajewski, "l'elemosiniere" del Papa che ha riallacciato la luce agli abusivi, al Viminale per chiedere corridoi umanitari. Ma ad accoglierlo non c'è Salvini Toh, chi si vede al Ministero dell'Interno. Dopo la bufera e le polemiche con Matteo Salvini il cardinale Konrad Krajewski - l'elemosiniere del Papa che ha riallacciato l'elettricità agli abusivi - è stato avvistato proprio al Viminale. Come ...

Tony Colombo - il dramma Dopo le polemiche : Tina Rispoli ha perso il bambino : Tina Rispoli ha perso il bambino che aspettava da Tony Colombo. Un dramma, quello che ha colpito la coppia, arrivato dopo le polemiche sulle nozze e l’ospitata da Barbara D’Urso. Lo scorso marzo la coppia era convolata a nozze nella cornice di Napoli, con una cerimonia che aveva fatto discutere, fra carrozze ed esibizioni in piazza. Poi l’annuncio della gravidanza, arrivato in diretta a Live – Non è la D’Urso, dove ...

Il salone del libro è iniziato Dopo le polemiche : prevista alta affluenza nel weekend : Il salone internazionale del libro di Torino non aveva avuto un inizio molto piacevole: il giorno prima dell'inaugurazione (mercoledì 8 maggio) infatti, il presidente della Regione Sergio Chiamparino e la Sindaca di Torino Chiara Appendino avevano comunicato di aver rescisso il contratto con la casa editrice altaforte e che, quindi, questa non sarebbe stata presente tra gli altri stand. L'iniziativa, che da anni porta a Torino anche molti ...

L’Aquila – Grandi Speranze non va più in onda su Rai1 - Dopo le polemiche e i bassi ascolti trasloca su Rai3 : La serie tv L'Aquila - Grandi Speranze non va più in onda su Rai1, ma dal 10 maggio trasloca su Rai3: sarà la terza rete Rai a mandare in onda le restanti puntate, tre, della fiction diretta da Marco Risi sul post-terremoto nel capoluogo abruzzese. Sin dal suo esordio, questa produzione Rai nata nello spirito del servizio pubblico per ricordare i 10 anni dal sisma onorando la memoria delle sue vittime e la forza dei sopravvissuti, non ha ...

Ambra Lombardi incontra Kikò Nalli?/ Dopo le polemiche dei figli ha bisogno parlargli : Ambra Lombardi incontra Kikò Nalli Dopo le polemiche scatenate dai suoi figli? L'ex prof del Grande Fratello 16: 'Loro sono una priorità'

Microtransazioni in Borderlands 3 : arriva la difesa del CEO di Gearbox Dopo le recenti polemiche : Come probabilmente saprete, Borderlands 3 non presenterà loot box, ma includerà Microtransazioni.I fan hanno reagito alla notizia e hanno accusato Gearbox di poca chiarezza sull'argomento. Ne è scaturita una polemica, poiché, secondo alcuni, il CEO Randy Pitchford avrebbe negato la presenza di Microtransazioni, segnala Wccftech.Le Microtransazioni in Borderlands 3 saranno valide solamente per oggetti cosmetici e su Twitter il CEO è intervenuto ...

Maratona di Trieste - Dopo le polemiche gli atleti africani partono in prima fila - Vince il ruandese Noel Hitimana : E' un africano il vincitore della 24 Half Marathon di Trieste . La gara, che si è corsa tra freddo, bora e pioggia, era stata anticipata dalle polemiche forse più aspre, diffuse, e politiche, della ...

Virtus Entella - è di nuovo serie B sei mesi Dopo i tribunali e le polemiche : dopo appena un anno, le battaglie in tribunale e l'esclusione dal campionato cadetto arrivata addirittura a novembre, con il verdetto del Tar , la Virtus Entella ritrova la serie B. Anzi, dopo sei ...