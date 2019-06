Calciomercato Atalanta | show nerazzurro | dopo Muriel assalto a Fofana

calcioweb.eu

(Di martedì 18 giugno 2019)– L’non ha intenzione di farsi trovare impreparata e pensa veramente in grande per la prossima stagione con l’obiettivo di essere grande protagonista in campionato ed in Champions League. Nella serata di ieri ha chiuso per l’arrivo dell’attaccante, un colpo da novanta per il reparto avanzato ed adesso si è concentrata per il centrocampo. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ accordo raggiunto con il centrocampista, un calciatore che ha dimostrato per fisicità e corsa di poter spostare gli equilibri in mediana, adesso serve l’intesa con l’Udinese che valuta il calciatore 15 milioni di euro. Il trasferimento diall’a questo punto sembra probabile., colpi per Gasperini: tutti i nomi sul taccuino FOTO L'articolo...

DiMarzio : #Calciomercato | #Atalanta, operazione conclusa per #Muriel ?? - FabrizioRomano : Bel colpo dell'Atalanta: preso Muriel dal Siviglia, operazione conclusa @DiMarzio @SkySport #calciomercato ???????? - DiMarzio : #Calciomercato | #Atalanta, primi contatti con l'#Udinese per #Fofana: c'è ok del giocatore -