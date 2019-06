Sci | Regione Lombardia stanzia 9 | 4 mln euro per innevamento e impianti 2

Sci : Regione Lombardia stanzia 9 - 4 mln euro per innevamento e impianti (3) : (AdnKronos) - Con l'approvazione del bando Neve Programmata H 48 prevista per metà luglio prossimo, queste le scadenze previste: 1 agosto - 31 dicembre 2019 apertura sportello per la presentazione della domanda; entro il 31 luglio 2020 avvio dei lavori; entro il 31 dicembre 2020 stato di avanzamento

Sci : Regione Lombardia stanzia 9 - 4 mln euro per innevamento e impianti : Milano, 17 giu. (AdnKronos) - Ammonta a 9,4 milioni di euro il contributo regionale complessivo stanziato dalla Giunta regionale lombardo, su proposta dell'assessore allo Sport Martina Cambiaghi, di concerto con l'assessore alla Montagna, Massimo Sertori, per l'innevamento degli impianti di sci lomb

Regione Sardegna - il 12 giugno la decisione del Tar sui ricorsi : rischio Scioglimento consiglio e nuove elezioni : Dodici giugno, ore 11: il consiglio regionale sardo attende con ansia la decisione del Tar, che domani si pronuncerà sui primi dei quattordici ricorsi presentati all’indomani delle elezioni regionali del 24 febbraio scorso. L’attenzione è tutta focalizzata su quello sottoscritto da Antonio Gaia e Pierfranco Zanchetta dei Cristiano popolari socialisti insieme con Marzia Cilloccu del Campo Progressista. Se il Tribunale amministrativo lo ...

La Regione stanzia 2 - 4 milioni di euro per Scicli : 2,4 milioni di euro sono stati destinati dall’assessorato regionale delle Infrastrutture, al Comune di Scicli. A darne notizia è l’on. Orazio Ragusa

Concorso Regione Campania 2019 : bando in uScita per 10 mila posti : Concorso Regione Campania 2019: bando in uscita per 10 mila posti Manca ormai pochissimo alla pubblicazione del bando relativo al Concorso che mette in palio 10mila posti in 273 enti locali della Regione Campania. Prevista l’assunzione a tempo indeterminato anche se i vincitori del Concorso dovranno prima sostenere un tirocinio di 10 mesi che comincerà, secondo le previsioni, non prima di marzo 2020. Concorso Regione Campania: quando esce ...

Boom Lega - De Luca lancia la sfida in Campania : «Li aspetto in Regione - tra un anno si saranno ammoSciati» : «Un candidato leghista alle regionali? Li aspettiamo tutti a braccia aperte, ma in Italia un anno è un'epoca». Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De...

Maltempo : Regione Lazio stanzia 2 milioni per il ripaScimento delle coste : E’ stata pubblicata oggi dalla Regione Lazio la determina relativa ai finanziamenti concessi a favore dei Comuni di Montalto di Castro, Santa Marinella, Latina, Sabaudia, Terracina, Fondi e del X municipio di Roma Capitale per l’immediato avvio di opere di ripascimento urgenti: stanziati oltre 2 milioni di euro. Le risorse messe a disposizione delle amministrazioni locali rientrano nel programma triennale per la difesa e la ...

Regione Umbria - la crisi è una farsa : CatiuScia Marini si dimette (di nuovo). Ma il consiglio dovrà votare ancora : Altra capriola. Così il destino della Regione Umbria sembra più il gioco dell’oca. A ripassare dal via è la presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini che oggi ha confermato le sue dimissioni con una lettera inviata alla presidente dell’Assemblea legislativa Donatella Porzi. Solo due giorni fa, con il voto determinante della governatrice, il consiglio regionale umbro aveva approvato un documento della maggioranza che chiedeva alla ...

Regione Umbria - CatiuScia Marini si dimette (di nuovo) : Altra capriola. Così il destino della Regione Umbria sembra più il gioco dell’oca. A ripassare dal via è la presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini che oggi ha confermato le sue dimissioni con una lettera inviata alla presidente dell’Assemblea legislativa Donatella Porzi. Solo due giorni fa, con il voto determinante della governatrice, il consiglio regionale umbro aveva approvato un documento della maggioranza che chiedeva alla ...

CatiuScia Marini (Pd) conferma le dimissioni da presidente della Regione Umbria : Catiuscia Marini (Pd) ha confermato questa mattina le dimissioni da presidente della Regione Umbria.Continua a leggere

Il Comune di Torino e la Regione Piemonte hanno chiesto al Salone del Libro di di reScindere il contratto con la casa editrice Altaforte : Il Comune di Torino e la Regione Piemonte hanno chiesto agli enti e alle associazioni che organizzano il Salone del Libro di «rescindere il contratto con la casa editrice Altaforte», la casa editrice vicina a casaPound al centro di una grossa

Salone del libro Torino - Comune e Regione denunciano casa editrice. "Apologia faScista" : Il problema sono gli anticorpi. Quelli che impediscono a una tragedia del passato di infettare il presente, forse non abbastanza robusti. E lo spazio. Ce n'è a sufficienza per tutti? Tanto da ...

Comune e Regione - esposto in Procura : “Altaforte fa apologia del faScismo” : La Procura di Torino aprirà un’indagine su Francesco Polacchi, fondatore della casa editrice Altaforte. Lo farà probabilmente oggi, una volta ricevuto l’esposto messo a punto dagli avvocati del Comune di Torino e della Regione Piemonte in cui si ipotizza la violazione della legge Scelba, che punisce l’apologia di fascismo, e della legge Mancino del...

Salone del libro di Torino - esposto di Regione e Comune contro Polacchi : “Valutare se apologia di faScismo” : Partirà una denuncia contro Francesco Polacchi, il militante di Casapound che presiede la casa editrice “Altaforte”, la cui presenza al Salone internazionale del libro ha scatenato nelle ultime ore numerose polemiche. La Regione Piemonte e la Città di Torino, due enti pubblici che sostengono la rassegna, hanno deciso di passare alle vie legali contro l’editore che si dice apertamente fascista e dichiara che “l’antifascismo è il vero male di ...