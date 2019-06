Il borgo molisano che resiste grazie alla street art Alice Pasquini | Con il Cvtà

huffingtonpost

(Di lunedì 17 giugno 2019) In Molise, la regione che “non esiste”, si ripete da cinque anni un piccolo miracolo: è il festival diart di Civitacampomarano, undi poco meno di 400 anime nella provincia di Campobasso. Sempre sotto la sapiente direzione artistica di, in arte Alicè,artist romana famosa in tutto il mondo, il 16 giugno si è conclusa la quarta edizione del CvtàFest che ha visto artisti giungere nel paese che diede i natali a Gabriele Sepe e Vincenzo Cuoco, per decorare le facciate delle case e dare nuova vita a questi luoghi.Un museo a cielo aperto, una galleria di immagini e colori che fa riscoprire la bellezza di unabitato perlopiù da anziani e che nel secondo dopoguerra ha subito un pesantissimo spopolamento, sempre costantemente in atto, come dimostrano le numerose case abbandonate nella parte bassa del ...

