Italia-Spagna | parola ai protagonisti | le dichiarazioni di Di Biagio e Chiesa

Calcio - Europei Under21 2019 : risultati e classifiche dei gironi. L’Italia sfata finalmente il tabù chiamato Spagna : Sono scattati gli Europei Under 21 di Calcio, che si terranno in Italia e a San Marino dal 16 al 30 giugno: sono dodici le formazioni che cercano il titolo, ed undici quelle che corrono per i quattro pass per il torneo di Calcio di Tokyo 2020. Prima fase a gironi con tre raggruppamenti da quattro squadre, dai quali passeranno alla fase finale le vincitrici e la migliore seconda. Di seguito il quadro completo di risultati e classifiche. PRIMA ...

Calcio - Europei Under21 : l’Italia polverizza la Spagna 3-1! Furie Rosse in ginocchio - è l’alba della rinascita! : L’Italia compie l’impresa superando a Bologna per 3-1 la Spagna nella prima giornata del Girone A degli Europei Under 21 di Calcio: gli azzurrini si impongono in rimonta dopo aver subito il gol di Ceballos al 9′ grazie alla sontuosa doppietta di Federico Chiesa, che va in rete al 36′ ed al 64′. Chiude i conti Pellegrini dal dischetto. Mercoledì sfida tra capoliste con la Polonia, per mettere un piede in semifinale ...

Chiesa trascina l’Italia davanti ad un Dall’Ara tutto esaurito : è festa azzurra all’esordio! Spagna ko 3-1 : Il Dall’Ara esplode di gioia per la fantastica rimonta degli azzurrini: l’esordio della Nazionale italiana agli Europei U21 è da sogno, Spagna ko 3-1 Un esordio da sogno per gli azzurri dell’U21 agli Europei 2019. La squadra di Di Biagio, dopo un inizio un po’ arrugginito sono riusciti a far esplodere il Dall’Ara, tutto esaurito per il primo match dell’Italia contro la Spagna. Una finale anticipata, una ...

L'Italia vince in rimonta contro la Spagna : 3-1 - doppietta di Chiesa e rigore di Pellegrini : Tra grandi attese e speranze, perchè no, di successo finale, L'Italia Under 21 inizia il suo cammino nell'Europeo di categoria da Bologna. Sulla strada degli uomini del ct Di Biagio si...

Europeo Under 21 - Italia-Spagna 3-1 : 22.58 Parte bene l'Europeo degli azzurrini. La gara comincia con uno shock per il 'Dall'Ara'. Al 9' Ceballos si apparecchia il destro dal limite e batte imparabilmente Meret. Ripartenza difficile per gli azzurrini che faticano. Al 36' uno strappo di Chiesa (fuga sulla sinistra e tirocross che beffa Unai Simon) regala il pari. Lo stesso Chiesa firma (64') il sorpasso dopo una percussione di Cutrone e Barella. La Spagna spinge, l'Italia resiste. ...

Italia-Spagna 3-1 Diretta Pellegrini fa tris su rigore

Italia-Spagna Under 21 2-1 - diretta live : raddoppio azzurro - ancora Chiesa! : 63′ – L’Italia raddoppia, ancora Chiesa! Orsolini mette in mezzo, Cutrone si fa rimpallare il tiro ma il pallone arriva a Chiesa, che da due passi mette dentro. Azzurri avanti! 59′ – Secondo cambio per l’Italia: esce Kean, entra Cutrone. 54′ – Soler ci prova da limite dell’area, risponde presente Meret, alla prima vera e propria parata del match. 49′ – Chiesa sfiora il ...

Italia-Spagna 2-1 Diretta Chiesa - doppietta per il sorpasso

Italia-Spagna Under 21 1-1 - diretta live : inizia la ripresa! : 49′ – Chiesa sfiora il raddoppio! L’attaccante parte dalla sinistra, si accentra e prova il tiro, il pallone finisce poco fuori dal palo, buona parte azzurra in questa ripresa. 46′ – inizia la ripresa, cambio anche nella Spagna all’intervallo: esce Fabia Ruiz, entra Merino. 45’+4 -Dopo 4 minuti di recupero, si chiude il primo tempo: 1-1 il parziale. 41′ – Primo cambio per ...

Italia-Spagna 1-1 Diretta Chiesa - un gol da applausi

Italia-Spagna Under 21 0-1 - diretta live : vantaggio Spagna - gran gol di Dani Ceballos! : 8′ – Doccia fredda per l’Italia, la Spagna va in vantaggio. Dani Ceballos segna un gran gol dal limite dell’area, con una conclusione (marcatura ‘larga’ di Barella) che si infila all’incrocio dei pali. 5′ – L’atteggiamento iniziale dei ragazzi di Di Biagio sembra rispecchiare molto quello dei ‘più grandi’ di Mancini: manovra da dietro, molto possesso palla e subito ...

Italia-Spagna Under 21 - diretta live : partiti! : 1′ – Si parte! -In corso gli inni nazionali. Italia-Spagna Under 21 diretta live – Esordio per gli azzurrini all’Europeo di categoria. L’occasione per tornare a vincere (dopo 15 anni dall’ultima volta) è ghiotta, anche perché si gioca in casa. La prima, però, è già un duro ostacolo: c’è la Spagna. Si gioca al Dall’Ara di Bologna. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale della gara, con inizio ...