Un imprudente spaccone

(Di sabato 15 giugno 2019) Poco meno di quaranta giorni fa Luca Palamara e Luca Lotti, secondo quanto riportano le intercettazioni telefoniche pubblicate dal Corriere della sera parlavano del caso Consip in questi termini: «Se io vado a fare l’aggiunto gli dico al mio procuratore Viola che si consulta con me... si chiude, fine, basta». La promessa di Palamara all’amico Luca Lotti, parlamentare Pd ed ex ministro renziano.In sintesi, il motivo, l’obiettivo di uno e le rassicurazioni dell’altro, in una conversazione notturna: due carriere, una politica l’altra in magistratura, diciamo così, e due inchieste giudiziarie. Le intercettazioni sono contenute nelle informative della Guardia di Finanza, consegnate ai pubblici ministeri di Perugia. Lotti, in particolare, fa sapere di avere contatti con il Colle, di essere andato a parlare con Mattarella, tutte circostanze ...

