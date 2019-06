“Pizzo” e traffico droga con l’Albania | 12 arresti a Catania

ilfogliettone

(Di sabato 15 giugno 2019) E' stata battezzata "Hostage" l'operazione della polizia di Stato di, che, su delega della Direzione distrettuale antimafia - ha dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di dodici persone ritenute responsabili dei reati di associazione per delinquere di stampo mafioso (clan Mazzei), associazione per delinquere finalizzata aldi sostanze stupefacenti, detenzione e spaccio di marijuana e cocaina ed estorsione aggravata.Le indagini, svolte tra settembre 2016 e marzo 2018, e' stata condotta nei confronti di esponenti dell'organizzazione mafiosa Mazzei - "Carcagnusi" in particolare esponenti della squadra di "Lineri", frazione di Misterbianco, nonche' di esponenti dell'organizzazione mafiosa Santapaola-Ercolano operativi sul medesimo territorio. La squadra di "Lineri" riusciva a controllare la vasta porzione di territorio in cui operava ...

