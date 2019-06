Addio Totti | Gravina | “Aspetto con grande attesa qualche cenno da parte sua”

Totti - Addio alla Roma : il Capitano si dimette - lunedì dirà perché : Francesco Totti si dimette. L'appuntamento per l'addio è al Coni, lunedì alle 14. Il Capitano spiegherà i motivi che lo spingono a lasciare la Roma dopo 30 anni...

Clamoroso Roma - Totti saluta! Lunedì la conferenza stampa d’Addio : Una notizia che mai avremmo pensato di scrivere, ma che è vicina alla realtà: l’indiscrezione che vedeva Totti allontanarsi dalla Roma è diventata concreta, l’ex capitano giallorosso è vicino a dire addio alla squadra che lo ha visto crescere, prima come uomo e poi come calciatore. E’ Sky Sport a riportarlo, riferendo che Lunedì si terrà una conferenza stampa in cui il dirigente dei capitolini spiegherà i motivi della ...

Ilary Blasi in vacanza con Francesco Totti e Addio al GF Vip : Sole, mare e relax. È l’ora delle vacanze per la coppia Francesco Totti- Ilary Blasi. Marito e moglie sono volati in Costa Azzurra con un gruppo di amici per staccare un po’ dalle fatiche di un anno intenso. La prima tappa dei Totti è stata Montecarlo, al Twiga, dove la scorsa notte tra musica, drink e divertimento, la coppia si è lasciata andare a balli scatenati in onore di un’amica di Ilary che ha compiuto gli anni.-- Il tempo di ...

Roma - l’Addio di De Rossi e l’abbraccio con Totti. Poi quella frase sussurrata all’ex capitano : “Io non volevo” : Lacrime sugli spalti per il saluto a Daniele De Rossi. Il capitano è entrato in campo, con una colonna sonora da lui scelta, accolto dai compagni e dallo staff con un mega gonfiabile con scritto DDR 16 che vola al cielo. C’è un misto tra commozione, tristezza e sbigottimento per l’addio del numero 16. Lunghissimo applauso e abbraccio commosso di Ranieri, Pellegrini e Florenzi di De Rossi che è poi corso a bordo campo per abbracciare Bruno ...

Francesco Totti - la promozione nella Roma dopo l'Addio di De Rossi : è il nuovo direttore tecnico : Le frecciatine di Daniele De Rossi su quanto poco conti Francesco Totti nella dirigenza Romanista devono aver colto nel segno. A pochi giorni dall'addio dell'ultimo capitano Romanista, i vertici del club giallorosso hanno deciso di promuovere Totti a direttore tecnico. Un ruolo che, sperano a Trigor

Addio De Rossi - Totti : “Giorno triste - si chiude altro importante capitolo della nostra Roma” [FOTO] : Oggi è il giorno dell’Addio alla Roma di Daniele De Rossi, una bandiera della squadra giallorossa. Ma prima di lui, due anni fa, un’altra bandiera lasciò la compagine capitolina: Francesco Totti. I due hanno condiviso tantissime annate insieme e il “Pupone” ha espresso il suo pensiero in merito alla vicenda odierna, affidando le sue parole ad Instagram. “Oggi è un giorno triste. Oggi si chiude un altro ...