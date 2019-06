Clamoroso Matthäus rivela | “James Rodriguez andrà alla Juventus | mi ha detto che lo vuole

forzazzurri

(Di venerdì 14 giugno 2019) Lazione diLazione che spiazza arriva direttamente dbocca di Lothar, su Jameschein una intervista ad ‘AS’ ha dichiarato di avere parlato col diretto interessato: “Ci siamo ritrovati durante i festeggiamenti per la vittoria della Bundesliga del Bayern Monaco – ha-. Eravamo seduti a un tavolo e abbiamo parlato di tutto, anche di Colombia e di storia del calcio. Secondo me. E’ molto vicino a Cristiano Ronaldo e mi hache è in contatto con lui e che CR7 loa Torino. E capisco anche il motivo visto che James potrebbe servire il pallone a Ronaldo in modo sempre brillante. Secondo me insieme possono fare grandi cose”. Leggi anche Tmw – Il Napoli si inserisce per Bennancer: pronta l’offerta, le cifre Radio Kiss Kiss Napoli: ...

