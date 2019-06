Salvini | nave illegale attracchi a Tripoli o ne risponderà pienamente

Sea Watch - Salvini : “La nave illegale deve sbarcare a Tripoli”. Ong annuncia querela per diffamazione : Il ministro degli Interni ha annunciato il porto di sbarco per la Sea Watch: "Le autorità libiche hanno assegnato ufficialmente Tripoli come porto più vicino per lo sbarco. Se la nave illegale ong disubbidirà, mettendo a rischio la vita degli immigrati, ne risponderà pienamente''. E i legali dell'ong annunciano querela contro il ministro per diffamazione.Continua a leggere

Salvini : "La Sea Watch 3 è una nave pirata" | L'ong ha salvato 52 migranti e cerca un approdo : Secondo il ministro dell'Interno, all'imbarcazione della Ong tedesca "qualcuno consente di violare ripetutamente la legge"

Sicurezza - via libera al decreto "bis". Salvini : «Multe fino a 50mila euro per nave che viola divieto ingresso» : Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge Sicurezza bis. Lo rendono noto fonti di governo. Sul decreto Sicurezza bis «c'erano stati degli interventi» già...

Migranti - a Pozzallo la nave Asso 25 con 62 a bordo. Salvini : li ospiterà il Vaticano : Ha attraccato nel porto di Pozzallo la nave commerciale Asso 25 con 60 uomini e due donne a bordo. La nave ha recuperato i Migranti ieri, in acque Sar maltesi e inizialmente era diretta a...

Salvini : “Incidente nave a Venezia? C’è progetto grandi navi si approvi. Si è già perso troppo tempo” : Nelle immagini, il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini che commenta con i giornalisti l’inaugurazione della Pedemontana Veneta a Breganze, in provincia di Vicenza. Rispondendo ad una domanda dei cronisti sul recente incidente avvenuto a Venezia in cui una nave da crociera ha perso il controllo è andata a sbattere su una riva coinvolgendo un battello passeggeri ha detto: “Sul tema delle grandi navi, c’è ...

Salvini : senza no 5S caso nave evitabile : 19.48 "Mi risulta che una soluzione per evitare problemi come quello dell'incidente tra le navi a Venezia era stata elaborata già dall'anno scorso, con l'allargamento di un canale e una parte delle navi a Porto Marghera, ma tutto ciò è bloccato da mesi perché è arrivato un 'no' da un ministero romano, e non è un ministero della Lega". Così il vicepremier Salvini interviene sul caso grandi navi a Venezia, parlando in un comizio a Tivoli.

VENEZIA - INCIDENTE NAVE DA CROCIERA MSC/ Video - Salvini "evitabile senza No del M5s" : INCIDENTE VENEZIA fra una NAVE da CROCIERA Msc e un battello nel canale Giudecca: 'avaria al motore'. Quattro persone ferite e tanto panico.

Sea Watch - nave dissequestrata. Legali ong : “Basta con diffamazioni da parte di Salvini” : Su disposizione del procuratore aggiunto di Agrigento, Salvatore Vella e del pm Cecilia Baravelli, la ‘Sea Watch’ è stata dissequestrata. Lo scorso 18 maggio, nonostante l’avvertimento del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, di non entrare nelle acque territoriali italiane, la nave della ong tedesca era attraccata a Lampedusa con a bordo 47 migranti soccorsi in acque libiche. In quanto corpo del reato, la Sea Watch era stata posta sotto ...

Migranti che dirottarono nave assolti per “legittima difesa”. Ora ricorso a Corte Strasburgo contro Salvini e Toninelli : Sono rimasti in carcere per 10 mesi con l’accusa di violenza privata, resistenza a pubblico ufficiale e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, additati dal ministro dell’Interno e da quello delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini e Danilo Toninelli, come “delinquenti”, “violenti dirottatori che dovranno scendere in manette”, “facinorosi da punire senza sconti”. Oggi, come ...

Decreto sicurezza - via i poteri al pm che indagò Salvini per la nave Diciotti : Quel magistrato di Agrigento, Salvini lo vive ormai come un nemico personale. La battutaccia dell’altro giorno contro il procuratore Luigi Patronaggio è stata rivelatrice. Quando infatti Matteo Salvini sbotta a raffica, può significare soltanto che c’è un gran nervosismo. «Se c’è favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, chiunque agevoli sbarc...

Sea Watch - Salvini : “Se il comandante della nave è indagato allora il cattivo non sono io” : Matteo Salvini, intervistato a Coffee Break su La7, è tornato a parlare del caso Sea Watch 3, il cui comandante risulta iscritto sul registro degli indagati: "allora non era Salvini cattivo con le ong, questo conferma quello che sostengo da mesi: le ong aiutano gli scafisti".Continua a leggere

Non è l'Arena - Salvini furioso dopo lo sbarco della Sea Watch3 : "Arrestino tutti e affondino la nave" : Matteo Salvini ha saputo dello sbarco dei migranti a bordo della Sea Watch3 mentre era in diretta a Non è l'Arena su La7 da Massimo Giletti, scatenando un nuovo scontro tra il ministro dell'Interno e la procura di Agrigento. "Sto leggendo in diretta anche io la notizia - ha detto Salvini - Questo pr