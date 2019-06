Prelievo contanti cassette di sicurezza | nuova tassa in arrivo | l’importo

termometropolitico

(Di mercoledì 12 giugno 2019)diinProssimo obiettivo del governo: evitare la sanzione Ue da 3,5 miliardi per eccessivo sforamento del debito pubblico. Come fare? Le tensioni tra Lega e Movimento 5 Stelle, per il momento, si sono attenuate. Ma il ministro dell’Interno Matteo Salvini è stato chiaro: il core della prossima manovra fiscale sarà quello di abbassare la pressione fiscale. Per diminuire il debito e far crescere il Pil, per il leader leghista la soluzione si traduce nella riduzione della pressione fiscale. A questo si aggiunge la volontà di scongiurare l’aumento dell’Iva e il mantenimento di Quota 100 e reddito di cittadinanza. In poche parole: bisogna trovare un bel po’ di soldi senza toccare nulla di quanto è stato fatto finora. Come? Tramite undai soldi rimasti fermi nelledi. Una...

robyformat : Arriva il prelievo sui contanti nelle cassette di sicurezza - CaniniFabrizio : Arriva il prelievo sui contanti nelle cassette di sicurezza - TriscarMariella : RT @laleggepertutti: Arriva il prelievo sui contanti nelle cassette di sicurezza - -