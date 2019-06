LIVE Germania-Spagna 1-0 calcio femminile | Mondiali 2019 in DIRETTA | le tedesche

oasport

(Di mercoledì 12 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA93′ FINISCE QUI,1,O! 92′ Ancorad’angolo per le iberiche, siamo alle battute finali! 91′ 3 MINUTI DI RECUPERO! 90′ Laha perso solo una partita nella fase a gironi, in tutta la storia dei. 89′ Corner per le spagnole, potrebbe essere una delle ultime occasioni! 88′ MAGULL! Gran rasoiata di destro, la palla sfiora il palo laterale sinistro! 86′ Gran ingresso della giovanissima Dhul! 84′ Si muove benissimo in attacco Lucia Garcia, ma tira troppo piano, nessun problema per Panos. 82′ Lasta, giustamente, giocando con il cronometro. 80′ Arriva anche l’ultima sostituzione per la: Leupolz in, Goessling out. 78′ Terzo ed ultimo cambio per la: esce una spenta Alexia, al suo posto entra ...

