Foglio rosa patente b | cosa si può guidare e regole-limitazioni

termometropolitico

(Di mercoledì 12 giugno 2019)b:si puòVediamo qualisono applicate in relazione al cosiddettoB,insomma consente di fare questo documento a chi intenda conseguire ladi guida. Se ti interessa saperne di più su alcol test e soglie consentite alla guida, clicca qui.: cos’è e qual è il quadro normativo Semplicemente, ilè un documento che autorizza il possessore ad esercitarsi alla guida, allo scopo di ottenere la. Esso, dal 2010, è rilasciato al richiedente, come autorizzazione alla guida accompagnata, anche a partire dai 17 anni di età, ma solo se si è già in possesso diA1 (in precedenza era necessaria la maggiore età). Per ottenerlo, però, occorrerà superare la prova teorica per la(art. 122 del Codice della Strada). Ilavrà una validità pari a ...

espositoa64 : @DaniloToninelli egregio ministro immagino sia al corrente della situazione Fiorentina in merito agli esami di guid… - bbbbbez : RT @annagerem: Ma perché i 2001 hanno già la patente e io devo ancora fare il foglio rosa... ... ... - SegreteriaDU : Una matita si cancella, nella vita bisogna essere penne dal colore nero, cosi da essere inchiostro, e rimanere impr… -