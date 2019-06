Ubisoft si presenta all’E3 2019 con Watch Dogs Legion | The Division 2 e un nuovo store di

E3 2019 : Ubisoft presenta Tom Clancy's Elite Squad per mobile : Prosegue la conferenza E3 2019 di Ubisoft con la presentazione di un nuovo titolo per mobile.Un video annuncia Tom Clancy's Elite Squad, un gioco per dispositivi mobile che ci ha mostrato vari personaggi appartenenti ad alcuni famosi franchise di Ubisoft.Ecco qui il video:Leggi altro...

Ubisoft presenta l'evento Twitch Rivals x Rainbow Six Celebrity Showdon : Ubisoft ha presentato un nuovo evento dedicato a Rainbow Six Siege, il quale avrò luogo non appena la conferenza E3 dello sviluppatore sarà terminata.Come riporta il comunicato ufficiale Ubisoft, Lil Yachty, T-Pain e alcuni dei migliori streamer di Rainbow Six ™ Siege si affronteranno durante uno speciale evento live Twitch Rivals che avrà inizio dopo la conferenza E3, ma riportiamo di seguito tutti i dettagli: Leggi altro...