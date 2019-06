È stato arrestato un giornalista in Russia | e poi sono successe cose inaspettate

Abusava delle sue nipotine : arrestato 71enne di Fasano : Ancora un caso di pedofilia. La vicenda raccapricciante, questa volta, si è verificata a Fasano, in provincia di Brindisi: un pensionato 71enne ha abusato delle sue nipotine per ben dieci anni. L'orco è stato arrestato dai carabinieri in seguito alla denuncia di due delle tre bambine. La ricostruzione dell'orrore Stando alle dichiarazioni delle bambine, i fatti sarebbero iniziati dieci anni fa. Le nipotine di cui Abusava, due oggi di 10 anni e ...

Aveva scippato un'anziana a Pozzallo - modicano arrestato dai Carabinieri a Scicli : I Carabinieri della Tenenza di Scicli hanno arrestato un 22enne modicano accusato di avere scippato un'anziana donna a Pozzallo

"Siamo tutti Golunov". In Russia monta la rivolta per il reporter arrestato : Aumentano le manifestazioni di solidarietà nei confronti di Ivan Golunov, il giornalista arrestato venerdì scorso con l’accusa di spaccio di droga. Parlare di rivolta per l’ennesimo caso di manette facili contro un reporter - ma anche oppositori o attivisti - non è più eccessivo. I tre maggiori quotidiani economici liberali (Vedomosti, RBK e Kommersant) sono infatti andati in stampa con una prima pagina ...

Agrigento - violenta 29enne : arrestato : 10.52 Una donna rumena di 29 anni ha denunciato di essere stata sequestrata e abusata da un connazionale,un bracciante agricolo 39enne, che è stato identificato e arrestato dai carabinieri. La 29enne ha riferito di essere stata attirata dal connazionale con la scusa di svolgere faccende domestiche nel suo appartamento, dove però è stata bloccata e costretta a subire ripetute violenze. L'uomo, rintracciato dai militari, ha ammesso ...

Fasano - arrestato nonno di 71 anni : avrebbe abusato delle tre nipotine per 10 anni : Con l’accusa di aver abusato delle tre nipotine per circa dieci anni, un nonno di 71 anni di Fasano (Brindisi) è stato arrestato e posto ai domiciliari dai Carabinieri, indagato per violenza sessuale su minori.Due delle nipoti avevano all’epoca meno di 10 anni, una meno di 14. Secondo quanto ricostruito, gli episodi di violenza sarebbero cominciati nel 2009 con la maggiore delle tre e si sarebbero susseguiti anche sulle altre ...

Violenze sessuali su 3 nipotine : arrestato 71enne nel Brindisino : Angelo Scarano A volte quando rimanevano a dormire dai nonni per paura di essere insidiate chiudevano la camera da letto a chiave All'alba di stamani, i Carabinieri della Stazione di Fasano hanno tratto in arresto, su ordinanza applicativa della misura coercitiva personale degli arresti domiciliari, emessa dal Gip del Tribunale di Brindisi, un 71enne di Fasano. Il pensionato è accusato di aver compiuto ripetutamente atti sessuali nei ...

Agrigento - la attira in casa con la scusa di svolgere lavori domestici e la stupra. Arrestato un bracciante di 39 anni : L’ha attirata nella sua casa con la scusa di svolgere delle faccende domestiche a pagamento, ma una volta dentro l’ha immobilizzata, minacciata e costretta a subire ripetute violenze sessuali per diverse ore. Ma la ragazza, una 29enne di origine romena, dopo la violenza ha avuto la forza di andare al pronto soccorso e denunciare l’accaduto. È finito così in manette un 39enne connazionale della vittima che a Canicattì ha ...

Andrea Zeta - torna libero il cantante neomelodico arrestato nel blitz antimafia : torna in libertà Filippo Zuccaro, alias Andrea Zeta, il cantante neomelodico arrestato lo scorso marzo dalla squadra mobile di Catania nell’ambito dell’operazione antimafia contro il gruppo di San Cocimo che aveva permesso di portare alla luce un giro di estorsioni, usura, intestazione fittizia di beni e altri reati. A darne notizia è l’avvocato dell’artista, Salvatore Centorbi, ai microfoni di Newsicilia.it: “Il ...

Fasano - violenze sessuali sulle tre nipotine : arrestato nonno 71enne : Le piccole vittime (due hanno meno di 10 anni, la grande meno di 14) hanno raccontato alle insegnanti degli abusi e la scuola si è rivolta ai carabinieri