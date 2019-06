Di Maio | Oggi revoco incentivi a Whirlpool

Di Maio : «Whirlpool non ha rispettato i patti - oggi revocherò gli incentivi» Il no a Napoli - i fondi pubblici : lo scontro : Il capo politico annuncia lo stop agli aiuti di Stato per la fabbrica di Napoli, dove sono a rischio 420 lavoratori. E dopo il crollo alle Europee: «Così il M5S non può andare avanti, serve una riorganizzazione interna»

Tregua Salvini-Di Maio : "Il governo va avanti" | Oggi il Cdm con il decreto Sicurezza bis : Nella serata di lunedì l'incontro tra il premier Conte e i due vicepremier. Salvini: "Non ci sarà nessuna manovra correttiva e nessun aumento di tasse". Di Maio: "Priorità è abbassare le tasse"

Di Maio : Whirlpool non ha rispettato i patti - oggi revocherò gli incentivi : Luigi Di Maio oggi «firmerà una direttiva ministeriale che revoca tutti gli incentivi» a Whirlpool «perché in Italia ci dobbiamo far rispettare»....

Governo - tregua Salvini-Di Maio : "Ora taglio tasse". Oggi decreto sicurezza in Cdm : Al termine del vertice di Governo tra il premier Giuseppe Conte e i suoi vice, il primo dopo le elezioni europee che hanno ribaltato i rapporti di forza nella maggioranza, Matteo Salvini rassicura: "Tutto bene, incontro positivo. Obiettivo comune è evitare l'infrazione garantendo la crescita, il diritto al lavoro e il taglio delle tasse. Non ci sarà nessuna manovra correttiva e nessun aumento di tasse."Parole analoghe da Luigi Di Maio: ...

Whirlpool - incontro con Di Maio mentre i lavoratori protestano sotto il ministero. Azienda : “Oggi una soluzione non c’è” : incontro ad alta tensione al ministero dello Sviluppo tra Luigi Di Maio, i sindacati e i manager di Whirlpool, dopo che l’Azienda ha annunciato l’intenzione di vendere lo stabilimento di Napoli, nonostante un accordo quadro con i sindacati per il trasferimento della produzione di lavatrici in Italia. Secondo fonti sindacali l’ad di Whirlpool Italia, Luigi La Murgia, ha spiegato: “Non vogliamo chiudere ma individuare ...

M5S - oggi il voto su Di Maio : Il MoVimento 5 Stelle ha fatto le ore piccole stanotte, con una lunga assemblea con oltre cinquanta interventi per discutere della sconfitta alle elezioni europee e del ruolo di Luigi Di Maio, su cui oggi tutti gli iscritti alla piattaforma Rousseau saranno chiamati a esprimersi.Durante il suo intervento ieri sera Di Maio ha fatto capire di essersi sentito solo in campagna elettorale ed era evidente che si rivolgesse ...

Grillo squilla la tromba e blinda di Maio. Prima di Rousseau una pioggia a sostegno di Luigi : Prima di Rousseau, Prima ancora dell’Assemblea dei parlamentari Cinquestelle che stasera dovrebbero decidere cosa fare dopo la batosta elettorale e soprattutto cosa fare della guida politica Luigi Di Maio, è Beppe Grillo che detta la linea. Il defilato fondatore torna a farsi sentire e dal suo blog blinda l’uomo che ha scelto per rappresentare il s...

