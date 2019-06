Sarri Juventus | la conferma | “Se il Chelsea mi libera vengo alla Juve”

Juventus - “via libera del Chelsea a Sarri”. Pogba si complica - c’è l’assalto del Real : Maurizio Sarri è sempre più vicino alla Juventus, ma al suo arrivo a Torino potrebbe non trovare Paul Pogba. Sono le voci di calciomercato che arrivano dall’Inghilterra. Da una parte il Guardian scrive che il tecnico toscano è ormai pronto a cominciare la sua avventura in bianconero, avendo ottenuto il via libera del Chelsea. Dall’altra il Daily Mirror conferma la notizia che già circolava da inizio giugno: dopo Eden Hazard e Luka ...

Sarri alla Juve è un problema solo della Juventus : Sarri alla Juventus è un problema solo della Juventus, che ingaggerà nel caso un allenatore che si è sempre mostrato ostile a certe logiche, a certi slogan del tipo “vincere è l’unica cosa che conta” e che spesso l’ha tacciata di padrona incontrastata al di là del campo. Prenderà un allenatore che le ha mostrato il dito medio, e ha girato la spada nell’orgoglio di quella vecchia signora costretta ad aspettare l’albergo di ...

Juventus - con Sarri sarebbe pronto un ribaltone : in partenza Mandzukic - Cancelo e Matuidi : La settimana prossima potrebbe essere quella decisiva per l'ufficializzazione del nuovo tecnico bianconero. La maggior parte delle indiscrezioni sembrano portare alla nomina di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus, in attesa che il tecnico toscano possa liberarsi dal Chelsea. Come scrivono alcuni media sportivi italiani, prima di investire sui nuovi giocatori (per adesso gli unici arrivi sono quello di Ramsey dall'Arsenal e quello del ...

Juventus - vertice decisivo per Sarri Ma la quota di Guardiola scende : vertice decisivo per il futuro di Maurizio Sarri in ottica Juventus. Marina Granovskaia, plenipotenziaria del Chelsea, e Fali Ramadani, rappresentante dell'allenatore... Segui su affaritaliani.it

Sarri nuovo allenatore Juventus/ Rugani - il pupillo rinnova : un altro indizio? : Maurizio Sarri nuovo allenatore Juventus: l'annuncio potrebbe arrivare la settimana prossima. Ecco i dettagli del contratto.

Juventus News : Sarri sempre più vicino? E’ un indizio a svelarlo : Calciomercato Juventus: Un indizio avvicinerebbe sempre di più Sarri ai BianconeriJuventus / CALCIOMERCATO / Sarri / CHELSEA – Il futuro di Maurizio Sarri sembra essere sempre più a tinte bianconere.La trattativa, come riportato da Goal.com, sarebbe in dirittura di arrivo. Dopo l’incontro di Milano tra l’entourage dell’allenatore e Paratici, in cui era presente anche Fali Ramadani, la trattativa è vicina alla tanto ...

Sarri Juventus - incontro a Montecarlo : lunedì il giorno della firma : Sarri Juventus – Ore calde sull’asse Londra-Torino, il Chelsea e la Juventus potrebbero finalmente chiudere l’accordo per portare Maurizio Sarri sotto la Mole. Dopo le voci sull’incontro avvenuto ieri tra i dirigenti juventini e l’entourage del tecnico, nelle prossime ore a Montecarlo andrà in scena il faccia a faccia decisivo. incontro tra Marina Granovskaia, plenipotenziaria […] More

Juventus - si avvicina la fumata bianca nella trattativa per Sarri : lunedì giornata decisiva : nella giornata di lunedì potrebbe arrivare il definitivo via libera del Chelsea, che permetterebbe così alla Juventus di chiudere così l’operazione Sarri La Juventus si avvicina a grandi passi verso Maurizio Sarri che, all’inizio della prossima settimana, potrebbe diventare ufficialmente il nuovo allenatore bianconero. AFP/LaPresse Il via libera del Chelsea dovrebbe infatti arrivare proprio in questi giorni, una volta che le ...

Sarri nuovo allenatore Juventus/ Pavan : 'è favorito ma vi sono anche altri piani...' : Maurizio Sarri nuovo allenatore Juventus, tra la tentazione Pep Guardiola e i dettagli da risolvere con il Chelsea: le ultime sulla panchina bianconera.

Sarri NUOVO ALLENATORE JUVENTUS/ Zola : 'non so nulla - se ci fossero state novità...' : Maurizio SARRI NUOVO ALLENATORE JUVENTUS, tra la tentazione Pep Guardiola e i dettagli da risolvere con il Chelsea: le ultime sulla panchina bianconera.

Juventus : torna in auge Guardiola - tiene invece Sarri - Cancelo sempre più lontano : Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus? Nessuno ad oggi può dirlo, se non le tante esternazioni da parte dei giornali o qualche incontro fatto a Milano tra lo stesso allenatore e qualche alto dirigente della Juventus. Sicuramente l'allenatore ex Napoli ed attuale del Chelsea rimane in pole position, nonostante le dure parole espresse nei suoi confronti dall'ex presidente della Juve Cobolli Gigli, ma torna in quota anche il nome di Pep ...

Juventus – Sarri arriva entro lunedì : sulle fascia destra c’è Danilo se parte Joao Cancelo : Maurizio Sarri pronto a trasferirsi alla Juventus, la firma potrebbe arrivare entro lunedì: sulla fascia destra i bianconeri pronti a prendere Danilo se Joao Cancelo dovesse andar via Maurizio Sarri resta il nome caldo per la panchina della Juventus. Il tecnico neo vincitore dell’Europa League con il Chelsea attende solo l’ok dal patron Roman Abramovich, decisione che, secondo la ‘Rosea’, potrebbe arrivare già nelle ...

Sarri nuovo allenatore Juventus?/ La promessa Chelsea e gli scenari di mercato : Maurizio Sarri nuovo allenatore Juventus, tra la tentazione Pep Guardiola e i dettagli da risolvere con il Chelsea: le ultime sulla panchina bianconera.

Moggi : 'Non sono convinto della certezza dell'arrivo di Sarri alla Juventus' : È l'argomento più dibattuto dell'ultimo mese, dopo l'ufficializzazione dell'addio di Massimiliano Allegri alla Juventus: parliamo del prossimo tecnico bianconero, con le ultime indiscrezioni che sembrano confermare il probabile arrivo di Maurizio Sarri a Torino. Questo ritardo nella nomina del tecnico toscano deriverebbe da questioni burocratiche, in quanto Sarri ha ancora un contratto che lo lega al Chelsea per altri due anni e quindi sarà ...