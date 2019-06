Nations League | la finale Portogallo-Olanda in diretta su Raiuno

Nations League - Inghilterra terza : Svizzera salvata dai legni - poi ko ai rigori [FOTO] : 1/13 AFP/LaPresse ...

LIVE Portogallo-Olanda - Finale Nations League 2019 in DIRETTA : Cristiano Ronaldo vuole trascinare i padroni di casa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma completo del match Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Portogallo-Olanda, Finale della Nations League di calcio 2019. I padroni di casa del Portogallo, guidati da Cristiano Ronaldo, sfidano l’Olanda all’ Estadio do Dragao di Porto alle ore 20:45. I predenti tra queste due formazioni sorridono ai padroni di casa, che nelle tredici partite precedenti, hanno ...

Volley - Nations League 2019 : Italia-Russia 0-3 - gli azzurri crollano alla distanza. Interrotta la striscia vincente : L’Italia non è riuscita nel colpaccio nella tana di Ufa ed è stata sconfitta dalla Russia per 3-0 (29-27; 25-16; 25-18) nel match che ha concluso la seconda tappa della Nations League 2019 di Volley maschile. La nostra Nazionale, reduce da quattro vittorie consecutive, cercava l’impresa contro i padroni di casa in uno scontro diretto fondamentale per la qualificazione alle Final Six ma i ragazzi del CT Chicco Blengini hanno tenuto ...

LIVE Italia-Russia 0-3 volley - Nations League 2019 in DIRETTA : russi troppo superiori agli azzurri : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La nostra DIRETTA LIVE si chiude qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata da parte di OA Sport. 18-25 FINITA! Kobzar vince una contesa a rete e regala la vittoria alla russia che ci batte 3-0 (29-27, 25-16, 25-18). 18-24 Invasione a rete dei russi. 17-24 Pipe senza muro di Voronkov. 17-23 Non trova per poco l’ace Voronkov. 16-23 Mani fuori di uno spettacolare ...

LIVE Italia-Russia 0-2 volley - Nations League 2019 in DIRETTA : 9-13 nel terzo set - i russi vedono la vittoria : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11-18 Iakovlev di prima intenzione dopo una ricezione imperfetta dei nostri. 11-17 Lavia murato, ormai la russia deve solo gestire. 11-16 Chiude una free ball Iakovlev. 11-15 Mani out di Kliuka, occasione persa per i nostri per rientrare in partita. 11-14 Attacco fortissimo di Lavia. 10-14 Errore in alzata di Poletaev. 9-14 Il servizio di Cavuto si ferma sul nastro. 9-13 Servizio di Bolkov che ...

LIVE Italia-Russia 0-2 volley - Nations League 2019 in DIRETTA : secondo set dominato dai russi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-8 Kliuka serve in rete. 5-8 Cavuto a tutto braccio manda fuori. 5-7 Murato il primo tempo di Russo. 5-6 Il muro di Russo rimbalza sull’asta, altro punto di Kliuka. 5-5 Accompagnata di un giocatore russo, parità. 4-5 Kobzar alza male ad una mano e ci regala il punto. 3-5 Stavolta il primo tempo giocato per Russo funziona. 2-5 Kliuka sbarra la strada a Pinali. 2-4 Sbertoli alza male il ...

Portogallo - Olanda - la finale di Uefa Nations League : dove vederla in Tv e in Streaming : Ultimi attimi per la Uefa Nations League. Il Portogallo di CR7 punta alla conquista del primo trofeo della manifestazione ma dovrà vedersela con il fenomeno Olanda.

LIVE Italia-Russia 0-1 volley - Nations League 2019 in DIRETTA : 10-14 nel secondo set - i russi scappano via : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16-24 Kurkaev serve in rete. 15-24 Lunga la battuta di Polo. 15-23 Parallela di Cavuto. 14-23 Altro ace di Volkov complice un indecisione dei nostri. 14-22 Ace di Volkov. 14-21 Pipe meravigliosa di Kliuka che accarezza il pallone. 14-20 Murato Poletaev da Pinali. 13-20 Ace magnifico di Poletaev, che partita del giocatore russo. 13-19 Servizio di Giannelli fuori di un pelo. 13-18 Primo tempo in ...

LIVE Italia-Russia 0-1 volley - Nations League 2019 in DIRETTA : gli azzurri lottano ma cedono il primo set ai russi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-8 primo tempo velocissimo di Kurkaev. 6-7 Mani out di Raffaelli che ci riporta sotto. 5-7 Muro poderoso di Giannelli che suona la carica! 4-7 Diagonale di Antonov troppo stretto. 4-6 Anche Russo non trova il campo in battuta. 4-5 Diagonale precisa di Pinali. 3-5 Cavuto al servizio sfiora la riga ma la palla è fuori. 3-4 Kobzar sbaglia la battuta. 2-4 Diagonale di Poletaev che sfrutta la free ...

LIVE Italia-Russia 0-0 volley - Nations League 2019 in DIRETTA : 12-8 - grande partenza degli azzurri! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18-18 Antonov forza in battuta e non trova il campo. 18-17 Anche il servizio di Bolkov si arresta in rete. 17-17 Pipe ben giocata da Kliuka. 17-16 Finalmente si arresta la battuta di Poletaev fermata dal nastro. 16-16 Terzo ace consecutivo! Antonov poco attento in ricezione. 16-15 Altro ace di Poletaev! Rotazione difficile per gli azzurri. 16-14 Ace di Poletaev, la Russia si avvicina. 16-13 ...

LIVE Italia-Russia 0-0 volley - Nations League 2019 in DIRETTA : comincia la battaglia! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-1 Parallela di Nelli che non trova la riga. INIZIA LA PARTITA! 15:58 Le due squadre hanno ultimato il riscaldamento, a brevissimo si comincia. 15:55 Arriva il momento degli inni nazionali, si parte con quello di Mameli! 15:50 Dieci minuti all’inizio delle danze, poi capiremo fin dove si può spingere questo gruppo azzurro. 15:45 La Russia, che ha battuto Portogallo e USA nei giorni ...

Programmi TV di stasera - domenica 9 giugno 2019. Su Rai1 la finale della Nations League : Cristiano Ronaldo Rai1, ore 20.30: UEFA Nations League 2018/2019-finale – Portogallo vs Olanda Portogallo vs Olanda: si gioca la finale dell’edizione inaugurale della Uefa Nations League. La partita si disputerà all’Estádio do Dragão di Oporto e sarà trasmessa in diretta. Rai2, ore 21.05: NCIS Cloro nero: L’episodio si apre su Wynn Crawford, Segretario alla Difesa, che intima a Torres e McGee di consegnare distintivo e ...

LIVE Italia-Russia volley - Nations League 2019 in DIRETTA : scontro diretto delicato con vista Final Six : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione della partita Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Russia, match valido per la Nations League 2019 di volley maschile. A Ufa andrà in scena la partita che conclude la seconda tappa del prestigioso torneo internazionale, gli azzurri affronteranno i padroni di casa in un incontro già determinante in ottica qualificazione alla Final Six: la nostra Nazionale, reduce ...

Nations League - finali oggi in diretta su Rai1 e Italia 1 : oggi, domenica 9 giugno, si conclude la Nations League, la competizione di calcio che coinvolge tutte le 55 nazionali membri della Uefa e che mette in palio, oltre al titolo di campione del torneo, quattro posti per la fase a gironi degli Europei del 2020.Rai1 trasmetterà in diretta esclusiva, con calcio di inizio alle ore 20.45, la finale tra Portogallo e Olanda, in programma ad Oporto. Italia 1, invece, si 'accontenterà' della finalina per ...