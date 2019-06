Roma:investe'rivali'dopo lite, 4 feriti

Al termine di unaun giovane ha investito con la sua auto un gruppo di ragazzi '' nei pressi di un locale nel quartiere Eur, a, ferendone quattro, di cui due trasportati in ospedale in codice rosso. L'investimento è avvenuto in nottata in viale di Val Fiorita. Fermato dalla polizia l'automobilista, un 23enne. In un'altra, sempre nello stesso quartiere,è stato accoltellato un 20enne di origine egiziana,trasportato in ospedale in codice rosso.(Di sabato 8 giugno 2019)