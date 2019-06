Il nuovo album di Demi Lovato prende forma in studio con Blush e produttori da Grammy

Annunciato il nuovo album di Tredici Pietro - il figlio di Gianni Morandi debutta con Assurdo (cover e tracklist) : Il nuovo album di Tredici Pietro è Assurdo. Il rapper bolognese è pronto al debutto con un EP che contiene 7 tracce con l'intera produzione di Mr Monkey e da rilasciare su etichetta Thaurus Music. Nato Pietro Morandi e figlio del noto Gianni, il giovanissimo artista ha già mosso i primi passi nel mondo della musica con i brani Pizza e Fichi, Piccolo Pietro, Rick e Morty e Passaporto, con i quali ha ottenuto i primi riscontri di pubblico. ...

Shockwave di Liam Gallagher in anteprima live a Londra (video) : il nuovo singolo anticipa il prossimo album : Shockwave di Liam Gallagher è stato ufficialmente presentato il 5 giugno in anteprima live. Si tratta del nuovo singolo, che l'ex Oasis lancia a sorpresa, prima anticipazione del nuovo disco di inediti di prossima pubblicazione. Ad annunciarlo in via ufficiale è stato lo stesso artista in occasione del concerto che ha tenuto ieri sera, mercoledì 5 giugno, alla Round Chapel di Londra. Un ristretto numero di fan - i presenti all'evento - hanno ...

Marco Carta - pochi giorni dopo l'arresto esce il nuovo album : "Bagagli leggeri" - si scatena l'ironia : pochi giorni prima dell'arresto con l'accusa di furto Marco Carta aveva annunciato la data d'uscita e il titolo del suo nuovo album... "Bagagli leggeri". Sembrerebbe quasi fatto apposta, una battuta, ironico. E invece il nuovo album del cantante si chiama davvero così. E i social ovviamente si sono

Rihanna è la donna più ricca del mondo della musica e affitta un’isola per il suo nuovo album : Secondo le recenti stime di Forbes, Rihanna è la donna più ricca del mondo della musica, con una fortuna stimata in 600 milioni di dollari, dunque non stupisce che abbia addirittura affittato un'isola per lavorare al suo nuovo album di inediti atteso entro il 2019. Battendo star del calibro di Madonna, a quota 570 milioni, Celine Dion, con 450 milioni, e Beyoncé, con 400 milioni, Rihanna non avrebbe rivali in quanto a ricchezza ...

Never Really Over non anticipa il nuovo album di Katy Perry - né un tour : la popstar spiega perché : Never Really Over ha ricevuto una buona accoglienza di pubblico e critica nel primo weekend dal lancio, entrando in top10 su Spotify e iTunes, ma chi ha pensato che fosse l'inizio della nuova era discografica e dunque un antipasto del nuovo album di Katy Perry resterà deluso. La popstar californiana non sta lavorando ad un nuovo disco e non ha fatto piani in merito, semplicemente rilascerà dei brani quando riterrà che ne valga la pena. ...

Lana Del Rey sulla copertina di Vogue Italia sta “scrivendo il suo futuro” - la poesia prima del nuovo album : Lana Del Rey non accenna in alcun modo al rilascio del suo nuovo album Norman Fucking Rockwell, prodotto da Jack Antonoff e atteso all'inizio di quest'anno sul mercato, ma ormai sparito dai radar delle prossime uscite discografiche. Eppure la Del Rey non è affatto scomparsa: di recente ha pubblicato la cover di Doin' Time, brano dei Sublime che ha inciso per la colonna sonora del documentario dedicato alla band, mentre questo mese campeggia ...

Rihanna è tornata a rispondere (a modo suo) alla domanda “dov’è il nuovo album?” : LOL The post Rihanna è tornata a rispondere (a modo suo) alla domanda “dov’è il nuovo album?” appeared first on News Mtv Italia.

AC/DC : il nuovo album potrebbe contenere solo poche canzoni : Giungono nuove indiscrezioni su quello che sarà il nuovo album degli AC/DC: la fonte però non è affidabile al 100% e proviene da un forum, poi ripresa da diversi media di settore: sostiene che il nuovo album è in fase di registrazione, ma non sarà un disco vero e proprio, in quanto potrebbe contenere solo pochi brani. potrebbe sicuramente esserci del vero, ma ovviamente l'attesa in questi casi e d'obbligo. Il nuovo album A quasi due anni dalla ...

Mika torna con nuovo singolo - album e “Revelation Tour” : Il ritorno di Mika alla musica, con il nuovo singolo "Ice Cream" in uscita oggi in tutto il mondo, disponibile in streaming, download e in programmazione radiofonica. Scritto da Mika con Dan Black e prodotto da Mark Crew e Dan Priddy con Dan Black, è il primo singolo estratto dal suo nuovo album che verrà pubblicato da Polydor / Universal Music il 4 ottobre, dal titolo "My Name Is Michael Holbrook". L'eclettico protagonista di una straordinaria ...

Luigi Schiavone : esce oggi il suo nuovo album di inediti : L’album è disponibile a partire da oggi in digital download su tutte le piattaforme streaming e distribuito da self.it in

Bentornato Mika : il nuovo singolo e un album - poi il tour : La canzone 'Ice Cream' in radio e su tutte le piattaforme da venerdì 31 maggio. A ottobre il disco 'My Name Is Michael...

Bruce Springsteen ha pubblicato il nuovo brano dal suo ultimo album 'Western Stars' : Continua a prendere sempre più forma il nuovo album di Bruce Springsteen: ecco che arriva il terzo estratto da Western Stars. Si intitola Tucson Train e va ad aggiungersi agli altri due singoli Hello Sunshine e There goes my miracle, pubblicati nelle score settimane. L'attesa per l'uscita dell'album sta per finire per tutti i fan del Boss: la data ufficiale di pubblicazione è il 14 giugno. ...Continua a leggere