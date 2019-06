ilnapolista

(Di domenica 2 giugno 2019) Duro attacco a Di Maio Il titolo dell’intervista concessa al Fatto quotidiano non lascia dubbi: Dechiama: “tu, io governatore”. Un’intervista politica in cui ildiattacca duramente Di Maio e tende una mano a quello che considera un suo alleato nel Movimento 5 Stelle. Di Luigi Di Maio ha detto: “Ha fatto un capolavoro… ha avuto la capacità di polverizzare un consenso clamoroso, quello del 4 marzo. Specie al Sud quello per i 5Stelle era un voto fresco, pulito, di gente che voleva dire basta a Renzi e Berlusconi”. E ancora: “Ha ripulito l’immagine di Salvini. Ha fatto dimenticare che il leghista – politicamente parlando – è uno dei più vecchi uomini di partito in Italia. E invece ora sembra uno nuovo. Di Maio ne è stato lo sgabello: il capocoalizione è il leghista”. Tende la mano alCamera ...

IonniNicola : Si vocifera di una futura alleanza tra fenomeni, Fico e De Magistris, atta alla fondazione di un nuovo soggetto pol… - zilianisky66 : RT @ritacuzzotti: Giuda Iscariota....moderno Roberto Fico verso la rottura con Luigi Di Maio, la 'Cosa rossa' con De Magistris https://t.co… - napolista : De Magistris a Fico: «Tu sindaco di Napoli, io presidente della Regione» Intervista al Fatto: «Di Maio ha polveriz… -