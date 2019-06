Cosa fare se si incontra un cane abbandonato | consigli utili

Cannabis light : che cos'è e Cosa si può fare legalmente in Italia : La Cassazione ha decretato che commercializzare i prodotti derivati dalla Cannabis light è un reato. La decisione è stata presa il 30 maggio dalle Sezioni unite penali della Cassazione, organo preposto a decidere quando le singole sezioni sono in disaccordo tra loro. In merito alla questione della cosiddetta Cannabis light si erano già espresse, con interpretazioni contrastanti, la Quarta e la Sesta sezione della Cassazione. Se ...

Intesa Sanpaolo - dal 4 giugno addio alla chiavetta di plastica : Cosa fare : Tra pochi giorni non sarà più utilizzabile: per fare acquisti e utilizzare i servizi della banca on line basterà accedere...

Spinacine AIA ritirate dal mercato : lotti interessati e Cosa fare in caso di acquisto : Si fa un gran parlare delle Spinacine AIA ritirate dal mercato insieme ad un altro prodotto dello stesso produttore del settore food, ossia la Bigger Cotoletta di tacchino XXL. Doveroso dunque chiarire le motivazioni dell'intervento e pure cosa è possibile fare nel caso in cui l'acquisto dei prodotti sia stato già effettuato in negozio. Precisiamo fin da subito che l'operazione è partita volontariamente dal produttore e non imposta come ...

MotoGp - la rivelazione di papà Marquez : “se Marc dovesse giocarsi il titolo con suo fratello Alex - ecco Cosa farebbe” : Il padre dei due piloti spagnoli ha parlato del loro rapporto, facendo una sorprendente ammissione su Marc Due fratelli uniti dalla stessa passione, quella per le moto, diventata poi il loro lavoro. Marc Marquez continua a fare incetta di titoli mondiali in MotoGp, Alex Marquez invece uno lo ha vinto in Moto3 e suda per approdare presto in top-class. LaPresse/EFE Ambizione e voglia di vincere non mancano ai due fratelli, come sottolineato ...

Pippo Baudo - la scomoda rivelazione su Mike Bongiorno : "Cosa mi obbligò a fare" : Pippo Baudo e Mike Bongiorno, i due più grandi simboli della televisione italiana. Si narrava di grandi rivalità, e ora Baudo rivela la verità sulle pagine di Oggi. "Sono diventato un grande amico di Mike. M’invitava a casa sua a cena, aspettava che moglie e figli andassero a letto e cominciava a r

MotoGp – Vinales ha imparato la lezione a Le Mans : “ecco Cosa dobbiamo fare al Mugello” : Maverick Vinales pronto per il Mugello: le parole dello spagnolo della Yamaha alla vigilia del Gp d’Italia La settimana del Mugello è iniziata: domani la conferenza stampa aprirà ufficialmente le danze del weekend di gara del Gp d’Italia, mentre venerdì si accenderanno i motori per le prime sessioni di prove libere. I tifosi italiani popoleranno le tribune del Mugello per dare tutto il loro supporto ai loro idoli. Valentino ...

Giro d’Italia – Nibali ha le idee chiare : “so Cosa devo fare per battere Roglic. La folla? Se mi sento assaltato…” : Il corridore della Bahrain-Merida ha dimostrato di avere le idee chiare per quest’ultima settimana di Giro L’ultima settimana di Giro d’Italia inizia oggi, con il tappone che porterà i corridori a scalare il mostro ‘Mortirolo‘. Una frazione decisiva che sconvolgerà la classifica generale, un’occasione da non perdere per Vincenzo Nibali che tenterà l’assalto alla Maglia Rosa adesso sulle spalle di ...

Cosa fare quando non si riesce a spegnere il pc con Windows 10 o 8 : Tutti noi ormai siamo abituati da tempo a spegnere il nostro PC, andando su Start e poi su Arresta. Purtroppo, in alcuni casi, Windows 10 e Windows 8 si rifiutano di spegnersi e, nonostante si avvii la procedura di arresto, il sistema rimane attivo. In questi casi si ci ritrova spesso costretti a staccare l’alimentazione […] Cosa fare quando non si riesce a spegnere il pc con Windows 10 o 8

Doha - Cosa fare e vedere in un long weekend nella capitale del Qatar : Il piccolo emirato del Golfo Arabico, a meno di sei ore di volo diretto dall'Italia, nato come stop-over internazionale, è diventato una delle mete più trendy del Golfo Arabico. A cominciare da Doha, la capitale, un museo a cielo aperto, dove l’arte è dappertutto, partendo dall’aeroporto per arrivare fino nel deserto. La città, quella in più rapida crescita al mondo, ...

Sono arrivate le nuove CPU e GPU di ARM : ecco Cosa promettono di fare : ARM presenta il design della nuova CPU Cortex-A77 a 7 nanometri, insieme alla GPI Mali-G77 e alla GPU ML, con prestazioni al top. L'articolo Sono arrivate le nuove CPU e GPU di ARM: ecco cosa promettono di fare proviene da TuttoAndroid.

Forzare aggiornamento Huawei Honor ecco che Cosa fare : Per Forzare l'aggiornamento Huawei o l'aggiornamento Honor è possibile usare un trucco o meglio una appa che ti aiuterà ad aggiornare Android immediatamente senza attendere che il tuo dispositivo visualizzi la notifica di aggiornamento sul display.

Che Cosa deve fare l’Atalanta per qualificarsi in Champions League : Che cosa deve fare l’Atalanta per qualificarsi in Champions League? Alla vigilia dell’ultima giornata del campionato di Serie A 2018-2019, l’Atalanta di Gasperini è terza in classifica con 66 punti. Gli stessi punti dell’Inter, che però è quarta, essendo in svantaggio negli scontri diretti contro gli orobici. L’Atalanta, infatti, si è aggiudicata per 4 reti a […] L'articolo Che cosa deve fare l’Atalanta per ...

Che Cosa deve fare il Milan per qualificarsi in Champions League : Che cosa deve fare il Milan per qualificarsi in Champions League? Alla vigilia dell’ultima giornata del campionato di Serie A 2018-2019, il Milan di Rino Gattuso è quinto in classifica con 65 punti. Un punto in meno dell’Atalanta, terza con 66 punti, e dell’Inter, quarta con gli stessi punti degli orobici ma in svantaggio negli scontri […] L'articolo Che cosa deve fare il Milan per qualificarsi in Champions League è stato realizzato ...

Che Cosa deve fare l’Inter per qualificarsi in Champions League : Che cosa deve fare l’Inter per qualificarsi in Champions League? Alla vigilia dell’ultima giornata del campionato di Serie A 2018-2019, l’Inter di Luciano Spalletti è quarta in classifica con 66 punti. Gli stessi dell’Atalanta che però è terza in virtù dei punti conquistati negli scontri diretti con il club milanese. Gli orobici, infatti, si sono […] L'articolo Che cosa deve fare l’Inter per qualificarsi in ...