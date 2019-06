Pediatra | mal di testa tra i giovanissimi in questi giorni per lo stress della scuola

meteoweb.eu

(Di sabato 1 giugno 2019) “In questa ultima settimana diil mal didilagherà fra i: se di solito ne soffrono circa 1,9 mln di alunni tra i 3 e i 18 anni, insi arriverà a 3 milioni, con forme anche lievi”: lo ha dichiarato all’AdnKronos Salute ilItalo Farnetani, docente alla Libera Università degli studi di Scienze umane e tecnologiche di Malta, in occasione del 13° Congresso dell’European Headache Federation, in corso ad Atene. “Il mal dinon fa sconti ai bambini, ma in genere è più diffuso tra i più grandicelli: dai 12 ai 18 anni 1,2 mln di adolescenti e preadolescenti soffrono di mal di. Ma non mancano i casi fra i più piccini: la stima è di 100mila a 3-6 anni e 600mila a 7-11 anni. Inperò lodelle ultime prove si somma a quello legato a scrutini ed esami e alla stanchezza accumulata“. ...

byondafragola : @iezed La pediatra di mia figlia diceva che fa bene per l'acidità . Infatti la coca cola nasce come farmaco per il mal di testa. - Ariadnasleft : @Nonfaretardi Acqua con limone bollito per far gli sciacqui. Pare lo avesse suggerito a mia mamma il pediatra, perc… -