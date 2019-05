Budapest | sette turisti sono morti affogati nel Danubio

laragnatelanews

(Di giovedì 30 maggio 2019)sudcoreanidopo che una nave da turismo è affondata questa notte nel, vicino al palazzo del parlamento ungherese nel centro di, hanno detto funzionari ungheresi e sudcoreani. Trentatré sud-coreani erano a bordo della nave quando è entrata in collisione con un’altra nave, ha detto il ministero degli esteri della Corea del Sud. La naveca di 26 metri trasportava anche due membri dell’equipaggio ungheresi. “In questa fase,personestate ricoverate in ospedale in condizioni stabili ei nostri servizi hanno registrato la morte di altrepersone“, ha detto Pal Gyorfi, portavoce dei servizi di emergenza ungheresi. C’erano veicoli di emergenza posizionati a intervalli regolari lungo un tratto di due miglia del fiume nelle prime ore di giovedì, mentre la ricerca dei sopravvissuti continuava, ostacolata dalla ...

