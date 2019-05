Roland Garros 2019 | tornano in campo Federer | Nadal | Pliskova e Bertens Berrettini alla

Roland Garros : Fognini vince derby Italia - avanza Zverev : Il derby dell'Italtennis al Roland Garros sorride a Fabio Fognini che e' virtualmente tra i top ten del mondo per un paio d'ore. Il ligure supera Andreas Seppi e raggiunge Matteo Berrettini e Salvatore Caruso al secondo turno al Roland Garros, mentre tra gli azzurri oltre all'altoatesino saluta Parigi anche Simone Bolelli. Tra i big avanza a fatica il tedesco Alexander Zverev che ha dovuto sudare cinque lunghissimi set per avere ragione di John ...

Roland Garros – Soddisfazioni azzurre nel doppio maschile - Berrettini-Sonego staccano il pass per il 2° turno : I due azzurri hanno superato nel primo turno la coppia formata da Jamie Murray e Bruno Soares in tre set Per il tennis azzurro arrivano Soddisfazioni anche dal doppio al Roland Garros. La giovane coppia formata da Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego ha infatti esordito con un risultato ad effetto eliminando con il punteggio di 4-6, 7-5, 7-6 (7-4), dopo due ore e 10 minuti di gioco, uno dei binomi che vanno per la maggiore in questa ...

Roland Garros 2019 : Zverev e Osaka - quanti rischi! La forma di Fognini - l’orgoglio di Travaglia : Anche se non sono arrivati ribaltoni di alto livello, questa giornata del Roland Garros offre diversi spunti per quel che riguarda diversi tra gli incontri che si sono visti sui campi parigini. Si parte, ovviamente, dai giocatori italiani, per terminare coi grandi rischi corsi da Alexander Zverev e Naomi Osaka. Il protagonista della parte finale del pomeriggio, e anche di quella iniziale della sera, è senza dubbio Stefano Travaglia, che ha ...

Roland Garros 2019 : Stefano Travaglia perde la battaglia con Mannarino. Il francese rimonta e vince al quinto : E’ un esordio amaro quello di Stefano Travaglia al Roland Garros. Il 27enne di Ascoli Piceno, numero 119 del mondo, nella sua prima volta nello Slam parigino, è stato sconfitto in cinque set dal francese Adrian Mannarino con il punteggio di 6-7 6-2 3-6 6-2 6-2 dopo tre ore e quarantacinque minuti di gioco. Una vera e propria battaglia con Travaglia che ha assaporato la vittoria, ma subendo poi la rimonta del francese, alla sua miglior ...

Roland Garros – Match infinito tra Travaglia e Mannarino - il francese vince al quinto set dopo quasi 4 ore : Il tennista italiano va in vantaggio due set a uno prima di cedere alla distanza, permettendo al suo avversario di imporsi con il punteggio di 6-7, 6-3, 3-6, 6-2, 6-2 Termina al primo turno l’avventura di Stefano Travaglia al Roland Garros, il tennista italiano lotta come un leone contro Mannarino, perdendo stoicamente al quinto set dopo essere stato in vantaggio prima 1-0 e poi 2-1. Niente da fare però alla distanza per ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : 28 maggio. Fognini batte Seppi. Paolini e Bolelli out - Travaglia va al quinto set contro Mannarino : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata del Roland Garros 2019. Si completano i match di primo turno nel tabellone maschile e femminile. Ci sarà l’esordio di Fabio Fognini, testa di serie numero nove, che comincia la sua caccia alla Top 10 del ranking mondiale. Il ligure, però, sarà impegnato nel derby azzurro contro Andreas Seppi che apre il programma del “Simonne Mathieu”. Un derby tricolore il cui ...

Tennis : Roland Garros. Fognini vince derby con Seppi - Bolelli fuori : Tennis, Roland Garros: Fabio Fognini si aggiudica il derby tricolore contro Andreas Seppi e raggiunge Matteo Berrettini e Salvatore Caruso

Roland Garros 2019 : Naomi Osaka avanti col brivido - Halep cede un set. Con Jasmine Paolini l’Italia delle donne saluta Parigi : Nella terza giornata del Roland Garros 2019 non ci sono grandi scossoni per quel che riguarda il tabellone femminile, ma le due migliori giocatrici impegnate quest’oggi esordiscono rischiando entrambe di uscire con larghissimo anticipo da Parigi. Naomi Osaka comincia malissimo il suo match con Anna Karolina Schmiedlova: la giapponese, numero 1 del mondo, gioca in maniera orrenda il primo set e subisce un rotondo 6-0 dalla slovacca. Riesce ...

Tennis World Tour Roland-Garros Edition è ora disponibile per PC e console : Tennis World Tour Roland-Garros Edition è ora finalmente disponibile per PC ma anche per tutte le console, dunque PS4, Xbox One e Nintendo Switch, in versione sia digitale che fisica.Riportiamo di seguito il trailer di lancio assieme al comunicato ufficiale Bigben per tutti i dettagli sul gioco:Leggi altro...

Roland Garros – Simona Halep batte Ajla Tomljanovic : la campionessa in carica lascia un set per strada ma approda ai 32esimi : Simona Halep accede ai trentaduesimi di finale del Roland Garros: la tennista romena supera in 3 set l’australiana Ajla Tomljanovic La campionessa in carica del Roland Garros fa finalmente il suo esordio. Simona Halep scende in campo sulla terra rossa di Parigi e lo fa con un successo. La tennista romena, numero 3 al mondo, supera in 1 ora e 37 minuti l’australiana Ajla Tomljanovic, numero 47 del ranking mondiale femminile. Halep vince ...

