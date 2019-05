Gianni Sperti rivela la scelta di Andrea Zelletta | la confessione

lanostratv

(Di mercoledì 29 maggio 2019)sceglierà Natalia Paragoni? Lazione diDomani pomeriggio andrà in onda su Canale 5 ladi. Difatti quest’ultimo dovrà decidere chi avere al suo fianco tra Klaudia e Natalia Paragoni. Chi la spunterà? Ovviamente non è dato saperlo, ma l’opinionista di Uomini e Donne,, pare invece non avere affatto dubbi. Difatti l’uomo, poco prima della puntata odierna inerente alladi Angela Nasti, hato ai microfoni di Witty Tv: “Non ho visto ancora le ville, ma secondo mesceglierà Natalia, mentre Giulia Cavaglià deciderà di fidanzarsi con Manuel Galiano…” Avrà ragione il popolare opinionista del dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi a pensarla in questo modo? Per scoprirlo non resta che sintonizzarsi domani pomeriggio alle 14.45 circa su Canale 5 per seguire ...

