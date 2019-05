Gattuso lascia il Milan | «Decisione sofferta»

Milan - Gennaro Gattuso lascia la panchina : "Una decisione sofferta - me ne vado" : Terremoto Milan: se ne va anche Gennaro Gattuso, adesso è ufficiale. Cambia tutto, a meno di un anno dell'arrivo del fondo Elliott al comando dei rossoneri. Il mister lascia, proprio come Leonardo. Le dimissioni non sono ancora state comunicate ufficialmente, ma sono certe, scontate, rilanciate da t

