Juventus | Zazzaroni a Radio 24 | ' Allegri mi ha detto che secondo lui prendono Sarri'

Blastingnews

(Di domenica 26 maggio 2019) È indubbiamente uno degli argomenti più "caldi" degli ultimi giorni nel mondo del calcio, da quando laha annunciato ufficialmente il divorzio da Massimiliano. Stiamo parlando, ovviamente, del nome del nuovo allenatore che dalla prossima stagione guiderà la squadra campione d'Italia. Negli ultimi tempi sono emerse delle indiscrezioni piuttosto contrastanti tra di loro: ad esempio la stampa spagnola continua a sostenere che ci sarebbe la possibilità di vedere Guardiola sulla panchina bianconera, mentre sia in Italia che in Inghilterra insistono su un allenatore italiano, indicando tra i favoriti Simone Inzaghi e Maurizio. Quest'ultimo, in particolare, sarebbe dato in vantaggio rispetto al collega emiliano, e dello stesso parere è anche il direttore del Corriere dello Sport, Ivan, che su Twitter ha chiaramente affermato che Guardiola non sarà il prossimo ...

eros_bosio : Nuova formazione #Juventus Pistocchi Crosetti bergomi criscitiello Pedullà ventura zazzaroni Consob Galassii… - infoitsport : Clamoroso Zazzaroni: 'Ho viaggiato con Allegri e mi ha svelato il nome del nuovo allenatore della Juventus!' - Juventus_RT : RT @invisibileee: Cioè Zazzaroni definisce “Guardiola alla Juve una puttanata” e il suo giornale stamattina parla di Hysaj alla Juve. MA S… -