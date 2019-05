Amici | il panico di Alberto Urso dopo il trionfo | Ecco perché ora sarà

Finale Amici 2019 - Alberto Urso nel panico : la confessione ad Alfonso Signorini : Amici 2019 : Alberto Urso verso la Finale La Finale di Amici 2019 si sta avvicinando e i concorrenti iniziano a sentire il peso di un momento così importante per la loro carriera e per il loro futuro. Tra questi spicca soprattutto Alberto Urso che più di tutti nel suo percorso ha dimostrato di essere pronto a […] L'articolo Finale Amici 2019 , Alberto Urso nel panico : la confessione ad Alfonso Signorini proviene da Gossip e Tv.

Microsoft cancella gli ebook. Amici digitali - niente panico! : Dopo la notizia di Microsoft che ha chiuso la libreria digitale e cancellato gli e-book acquistati dagli utenti, sono certa che un piccolo brivido ha attraversato la schiena dei tanti fruitori di e-book. A me è successo, perché a pochi importa che la società di Redmond rimborsi la spesa e regali anche un bonus di 25 dollari, i lettori sono molto legati ai loro libri. Infatti, i cosiddetti lettori forti di solito acquistano l’e-book e poi in ...