F1 | GP Monaco 2019 | Ferrari e un progetto sbagliato Problemi di telaio ed aerodinamica

(Di martedì 21 maggio 2019) Un cubo di Rubik. Così è stata descritta la SF90. La nuova monoposto, infatti, appare più come un rompicapo piuttosto che una vettura. E, quando sono piloti e tecnici ad affermarlo, significa che qualcosa non è andato per il verso giusto. Forse tutto. Come si può spiegare in maniera razionale una macchina che era nata in maniera “quasi perfetta” citando Sebastian Vettel nel corso dei test invernali e che invece ora, dopo appena cinque appuntamenti del Mondiale di F1, si ritrova con una sola pole position all’attivo, e tre podi sui 10 disponibili? Il cubo di Rubik, effettivamente, sembra una espressione calzante. Sembra facile, all’apparenza, ma vanta, come il famoso giocattolo, una serie di variabili clamorose. Quello che sta accadendo a Maranello è proprio questo. Tecnici ed ingegneri stanno girando tassello per tassello, da una parte e ...

