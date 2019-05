Corrotti | centro islamico Tor Pignattara chiuso per irregolarità | serve legge sicurezza

romadailynews

(Di martedì 21 maggio 2019) Roma – “Una protesta singolare e preoccupante quella svolta dalla comunita’ islamica della Capitale che ha scelto di radunarsi in largo Perestrello, al Pigneto, per la chiusura deldi via Gabrio Serbelloni a Toreffettuato dall’unita’ dipubblica emergenziale e del personale del Reparto operativo di coordinamento e supporto del comando generale della Polizia Locale” -lo ha detto Laura, consigliere Lega Regione Lazio-. “La moschea, abusiva, aveva una serie di irregolarita’ sia amministrative che penali: il mancato rispetto di alcuni parametri urbanistici, la mancanza di una certificazione di prevenzione incendi e, tra le altre, anche l’assenza di autorizzazione del suolo pubblico -prosegue-. Per questo, credo sia diventata necessaria unaregionale che determini i parametri, in ...

