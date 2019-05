Umberto Chiariello | “Le critiche servono anche a questo Ci siamo emozionati e divertiti

forzazzurri

(Di lunedì 20 maggio 2019) Al termine del match di ieri sera Napoli-Inter, il giornalistaha rimarcato quanto il Napoli sia tornato ad emozionare la platea, nel suo editoriale in onda su Canale 21si ritiene dunque soddisfatto per il gioco espresso dagli uomini di Ancelotti. Il Napoli si era adagiato “Non avevamo chiesto ad Ancelotti la vittoria, visto che in Italia vince solo una, sempre la stessa. Ma volevamo emozioni, divertimento, una squadra che giocasse al calcio. Nel girone di ritorno avevamo smarrito la retta via che si era trovata tra ottobre e dicembre. Staseradavvero soddisfatti di un Napoli che ha strapazzato l’Inter giocando a calcio. Le, a tenere alta l’attenzione perché il Napoli si era adagiato sul secondo posto. Ci“Il Napoli ha la possibilità di chiudere a 82 punti, gli stessi del ciclo ...

Sal16448498 : @Chiariello_CS @elenamarra18 Bravo umberto. Che campania sport sia il megafono di questa idea . Ogni domenica , zac… -