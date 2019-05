Per Salvini la vicenda Sea Watch non finisce qui | Quel pm dovrà vedersela con la

Il cardinale Angelo Bagnasco risponde a Matteo Salvini : “Invocare Dio Per se stessi è Pericoloso” : Il cardinale Angelo Bagnasco è intervenuto sulla polemica scoppiata tra Matteo Salvini, che ha utilizzato simboli religiosi durante la sua manifestazione di sabato a Milano, e il mondo cattolico. "Invocare Dio per se stessi è molto pericoloso", ha ricordato l'arcivescovo di Genova al leader della Lega.Continua a leggere

Non voto Salvini Per amor di democrazia e mi turo il naso scegliendo il Pd? : È in scena il concorso Vinci democrazia. L’aut aut dell’Onu al decreto sicurezza del governo perché violerebbe i diritti umani, è l’ultima turbativa di una campagna elettorale per l’Europa, contrassegnata da Don Diego de la Vega. Zorro è della California. Anche negli Stati Uniti il neo candidato dell’asinello, con un’alta anzianità di servizio, Biden, per battere Trump, ...

Salvini bacia il rosario Per fede o Per marketing? Cosa si dice in giro : Fuori i mercanti dal Tempio? È determinata e dura la reazione della Chiesa d Roma al gesto di Salvini che sabato, in piazza, a chiusura del rassemblement sovranista di Milano ha baciato e brandito davanti alla folla il rosario e s'è anche appellato alla Madonna. Stigmatizza subito Avvenire, quotidiano della Conferenza episcopale italiana, cioè la Cei, dunque i vescovi. Prende posizione Famiglia Cristiana, potente e capillare settimanale ...

La sfida Salvini-Calenda è quella giusta Per capire cosa c’è in ballo alle europee : Il problema è tutto lì: in politica, così come nella vita, si può essere o no parzialmente incinta? A pochi giorni dalla fine della campagna elettorale – durante la quale i partiti che hanno promesso di rivoluzionare l’Europa sono sempre stati molto attenti a parlare di tutto tranne che di Europa, p

Sea Watch - il pm ordina sbarco. Salvini : "Chi lo ha Permesso?" : Chiara Sarra Fiamme gialle a bordo dell'imbarcazione della Ong ancorata alla fonda a Lampedusa. Ma il Viminale nega lo sbarco La Sea Watch 3, la nave dell'omonima ong tedesca che da giorni staziona davanti a Lampedusa, è stata sequestrata dalla Guardia di Finanza e dalla Capitaneria di porto su disposizione dell'autorità giudiziaria. I pm hanno anche ordinato che i 47 migranti a bordo dell'imbarcazione battente bandiera olandese ...

Pensioni ultime notizie : Salvini - legge Fornero “smontata pezzo Per pezzo” : Pensioni ultime notizie: Salvini, legge Fornero “smontata pezzo per pezzo” Sul tema Pensioni ultime notizie riportano le affermazioni esternate dal vicepremier Matteo Salvini a Milano, in occasione della maxi manifestazione della Lega. Molti i temi toccati, in un appuntamento che ha di fatto riepilogato le priorità elettorali leghiste a una settimana dalle elezioni del 26 maggio. Salvini ha allontanato le accuse che lo collocano ...

Sea Watch - il pm fa sbarcare i migranti. Salvini : denuncio chi ha aPerto i porti : La procura di Agrigento ordina il sequestro della Sea Watch 3 e in tarda serata fa sbarcare a Lampedusa i 47 migranti, suscitando l’ira di Salvini che se la prende con pm e anche esponenti del governo. Dal ministero dell’Interno tuonano: «La difesa dei confini deve essere una decisione della politica, espressione della volontà popolare, o di magist...

Il fronte cattolico contro Salvini : "Invocare Dio Per se stessi è sempre molto Pericoloso" : Famiglia Cristiana e Civiltà Cattolica si indignano per la "strumentalizzazione" da parte del leader della Lega che, durante un comizio a Milano, ha invocato i patroni d'Europa baciando un rosario. Intanto il titolare del Viminale attacca l'Onu: "Fa ridere, pensi al Venezuela".

Sea Watch - il pm ordina sbarco- Salvini : "Chi lo ha Permesso?" : Chiara Sarra Fiamme gialle a bordo dell'imbarcazione della Ong ancorata alla fonda a Lampedusa. Ma il Viminale nega lo sbarco La Sea Watch 3, la nave dell'omonima ong tedesca che da giorni staziona davanti a Lampedusa, è stata sequestrata dalla Guardia di Finanza e dalla Capitaneria di porto su disposizione dell'autorità giudiziaria. I pm hanno anche ordinato che i 47 migranti a bordo dell'imbarcazione battente bandiera olandese ...

Sea Watch - Salvini accusa i 5S Per lo sbarco dei migranti. Toninelli : “Me lo dica in faccia” : Scambio di accuse nel governo dopo lo sbarco dei 47 migranti a Lampedusa. Salvini: "Qualcuno l'ordine lo avrà dato. Questo qualcuno ne dovrà rispondere". Il ministro Toninelli: "Porti chiusi a Sea Watch come a tutte le navi che non rispettano le convenzioni internazionali. Salvini, se ha qualcosa da dirmi, me la dica in faccia".Continua a leggere

Matteo Salvini condannato dal mondo cattolico Per aver esibito un rosario sul palco : Il mondo cattolico, dal Vaticano all'Avvenire a Civiltà Cattolica, si è scagliato contro il leader del Carroccio, Matteo Salvini che, alla fine di un comizio tenutosi nella giornata di sabato 18 maggio in Piazza Duomo a Milano, ha asserito che 'La Madonna ci condurrà alla vittoria'. Addirittura, sul quotidiano dei vescovi "Avvenire", una frase anonima parla di un cattolicesimo "Salviniano" distante tanto dal magistero del Papa quanto da quello ...

Salvini e il rosario sul palco - il cardinale Parolin : «Invocare Dio Per se stessi è Pericoloso» : Il leader leghista in piazza Duomo aveva detto: «Sono sicuro che la Madonna ci porterà alla vittoria». Civiltà Cattolica: «Non nominare Dio invano». Famiglia Cristiana: «Ecco il sovranismo feticista». Il ministro: «A chi do fastidio se credo in Dio e invoco Maria?»

Matteo Salvini - in Europa i sovranisti resteranno minoranza. I dossier riservati : non suPerano i 130 deputati : "Più Salvini per dire basta all'Europa", basta "all'islam" e basta ai "barconi degli immigrati illegali", tuona Geert Wilders del Partito per la Libertà olandese mentre Marine Le Pen, anche lei ospite del leader della Lega in piazza Duomo a Milano sbotta contro i "nefasti venti della globalizzazione

Salvini e il rosario sul palco - il cardinale Parolin : «Invocare Dio Per se stessi è Pericoloso» : Il leader leghista in piazza Duomo aveva detto: «Sono sicuro che la Madonna ci porterà alla vittoria». La reazione di Civiltà Cattolica: «Non nominare Dio invano». Famiglia Cristiana: «Ecco il sovranismo feticista». La Chiesa valdese: «Accogliamo noi i migranti»