blogo

(Di lunedì 20 maggio 2019) Repubblica questa mattina titola: "Calo di ascolti,rinuncia, Rai nel caos".replica e si sfoga attraverso una diretta su Instagram: "Io ufficialmente dico che non rinuncio: domani richiamo i vertici della Rai e se sono ancora disponibili ricomincio a trattare. Sappiate che diranno che prenderò 9 miliardi ogni ora. Mi verrebbe damache non si può (...) Avevo intenzione di fare qualcosa di bello e di nuovo, ma non su Rai 1 e neanche al posto di Fazio. Voglio vedere adesso le spie che ci sono all'interno della Rai, alcuni vertici stessi della Rai sono spie, cosa diranno", le sue parole. "Repubblica scrive che ho: non è vero. Non ho, anzi oggi incontrerò... (non finisce la frase, ndr). A me piace andare contro, nonostante tutto quello che succede. Repubblica è un giornale del gruppo GEDI, così come lo è La Stampa che aveva ...

Fiorello : Stasera @CLEMENTINOIENA al #ilrosariodellasera alle19 non mancate! @radiodeejay ! - RBagnasco : RT @lauraconlange: Fiorello: 'Non ho rinunciato a tornare in Rai' - le dichiarazioni su Instagram ?@Fiorello? - tvblogit : Fiorello: 'Non ho rinunciato a tornare alla Rai, vorrei farlo gratis ma dicono che non si… -