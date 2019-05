Il Ministro dell' Interno contro Papa Francesco | ' I morti in mare sono diminuiti'

Scontro Di Maio-Salvini - il leader M5S : 'Il Ministro dell'Interno arrogante come Renzi' : Il leader del Movimento Cinque Stelle, nonché Ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro e Vicepremier del governo targato Giuseppe Conte, Luigi Di Maio, interviene da Torino, dove è impegnato per un congresso, e attacca l'altro Vicepremier, il leader della Lega nonché Ministro degli Interni, Matteo Salvini. ''Non commento l'arroganza e la prepotenza di Salvini che con questo atteggiamento mi ricorda tanto Matteo Renzi, quando le opposizioni ...

«I terroni non dimenticano» - «Mai con Salvini» : tutti gli striscioni contro il Ministro dell’Interno Le foto : Dopo Firenze anche a Napoli e a Campobasso va in scena la protesta contro il ministro dell’Interno: tutti gli striscioni esposti a finestre e balconi

“Ministro non siamo a scuola” la frase della Carfagna in aula contro Salvini : Mara Carfagna riprende Matteo Salvini in aula Battibecco in aula tra la vicepresidente della Camera, Mara Carfagna, e il vice premier Matteo Salvini che, spalleggiato dai deputati della Lega, ha fatto una battuta riguardo un cartello che qualcuno avrebbe esposto contro di lui (proprio nei giorni in cui stanno proliferando gli striscioni di dissenso contro … Continue reading “Ministro non siamo a scuola” la frase della Carfagna ...

Il governo fa un tavolo sulla famiglia senza il Ministro della famiglia : Realtà, realtà, realtà, e poi numeri, fatti, giudizi che arrivano da terzi, scelte d'investimento, e quindi anche rating (quando arriveranno) e dati e commenti di chi non è invischiato. Il dibattito italiano, alla stretta degli ultimi giorni prima del voto europeo, ci sta portando un profondo deside

Il Ministro dell’Ambiente Costa : “Il cambiamento climatico una seria minaccia per la crescita economica” : “Il cambiamento climatico rappresenta una seria minaccia per la crescita economica, per i mezzi di sostentamento e per la stessa sicurezza dei Paesi e delle sue popolazioni“, e l’Italia vuole “dimostrare come lo sviluppo sostenibile sia il mezzo attraverso il quale l’impatto del cambiamento climatico può essere mitigato e se possibile fermato“. Quanto dichiarato dal ministro dell’Ambiente Sergio Costa in ...

Salvini - il Ministro dell'Interno che non mette piede al Viminale : Di Maio contro Salvini, irresponsabile sforare il 3 per cento del debito New York, 15 mag - (Agenzia Nova) - Luigi Di Maio, leader del Movimento 5 stelle (M5s) e vicepremier insieme a Matteo Salvini, ha criticato ieri, 14 maggio, il suo partner di governo, per aver ventilato una possibile violazio

"Per fare il Ministro dell'Interno non basta una telefonata" - dice Minniti : "Sulla scrivania avevo un telefono digitale, mi bastava un clic sul monitor per telefonare ai capi dipartimento, al capo della polizia, ai vertici dei servizi segreti. Li chiamavo in ogni momento, più volte... sì, ero un molestatore seriale. Ma un ministro dell'Interno deve fare così, altrimenti non riesce a realizzare scelte strategiche per la sicurezza pubblica. Non serve a niente farsi raccontare al telefono ciò che succede in ...

La proposta del Ministro della Funzione pubblica Giulia Bongiorno per i nuovi concorsi : In una lunga intervista rilasciata a Il Mattino, il Ministro Giulia Bongiorno è intervenuta su due temi di estrema attualità. Uno di questi riguarda un tema molto caro agli insegnanti che attendono l’adeguamento degli stipendi. Su questo fronte era stato lo stesso presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a fornire garanzie in sede di rinnovo del contratto collettivo. L’altro tema, che segue la discussione aperta dallo sblocco del ...

L’elemosiniere del Papa allaccia la luce nel palazzo occupato : "Salvini è il Ministro delle bollette"? Acea sporge denuncia : La notizia delL’elemosiniere del Papa che ieri ha personalmente allacciato l’elettricità in uno stabile occupato a Roma ha conquistato oggi la prima pagina dei quotidiani. La vicenda ovviamente ha suscitato reazioni politiche di segno opposto: il Pd romano ha difeso il cardinale, Salvini lo ha attaccato. Stamattina la società Acea, che gestisce la rete di distribuzione energetica nella capitale, ha presentato un esposto ...

L’elemosiniere del Papa : "Giusto aiutarli | Ma Salvini è il Ministro delle bollette?" : Konrad Krajewski a NewsMediaset torna sulla sua iniziativa a Roma: “Se ho commesso un reato ne pagherò le conseguenze. Per gli arretrati faremo una colletta. Ho sconvolto qualcuno? Meglio, capirà che è giusto aiutare quelle persone"

Il primo Ministro della Lituania si dimetterà - dopo aver mancato l’accesso al ballottaggio delle presidenziali : Il primo ministro della Lituania, Saulius Skvernelis, ha annunciato domenica che darà le sue dimissioni dopo che non si è qualificato al ballottaggio previsto delle elezioni presidenziali, per le quali aveva deciso di candidarsi. I risultati parziali dicono che i

Il medico di Lampedusa contro Salvini : "Il Ministro dell’odio non può fermare l’onda migratoria" : Roberto Chifari Nuovo affondo del medico di Lampedusa, Pietro Bartolo, che si scaglia contro il vicepremier sullo sbarco della Mare Jonio in Sicilia L’arrivo della Mare Jonio al largo delle acque di Lampedusa ha riportato lo scontro sul tema dell’immigrazione. Un duello a distanza che lo stesso Salvini ha lanciato verso chi “rimpiange i porti aperti”. I numeri però parlano di meno sbarchi nel 2019, un dato che incoraggia lo stesso ...

Gianni De Michelis - l’ex Ministro con la passione del ballo autore della guida delle discoteche : L'ex deputato ed ex ministro socialista Gianni De Michelis è morto all'età di 78 anni. De Michelis è noto non soltanto per la sua carriera politica, ma anche per la sua passione per il ballo, sfociata nella realizzazione di una guida alle discoteche italiane dal titolo 'Dove andiamo a ballare questa sera?'.Continua a leggere