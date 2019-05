Il «bello» che ti «risolve» il matrimonio come James Middleton

vanityfair

(Di sabato 18 maggio 2019)va a trovare la sorella Pippa in ospedaleva a trovare la sorella Pippa in ospedaleva a trovare la sorella Pippa in ospedaleva a trovare la sorella Pippa in ospedaleva a trovare la sorella Pippa in ospedalePochi, pochissimi giorni dividono il debutto «social» dal debutto nella più formale delle occasioni, il royal wedding di famiglia. Chenon fosse più (ufficialmente) più single, insomma che il «fratellino», 31 anni, di Kate, 37, e Pippa, 35, fosse innamorato da mesi, di questa nuova fidanzata, l’analista finanziaria francese Alizee Thevenet, aveva trovato la sua prima manifestazione su Instagram. «Naviga via con me», aveva scritto qualche tempo faonline, con i due ritratti a bordo di una barca vela, una delle sue passioni, sullo sfondo il mare. Sulla pagina finora avevano ...

matteosalvinimi : 'Basta basta Salvini!'. 'Casa per tutti, lavoro per tutti!'. 'Condannare a Salvini, ASSASSINI!'. Che bello il model… - civati : Bello constatare dopo tre anni che se prima mi prendevano in giro a bomba perché parlavo di #TamponTax ora parlano… - meb : Bello vedere che il progetto della Apple Academy a Napoli, con l’Universita Federico II, cresce anno dopo anno. Ci… -