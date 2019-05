Dzeko e altri nomi interessanti | intanto Skriniar rinnova

lanotiziasportiva

(Di venerdì 17 maggio 2019) E la nuova è questa:. Nell’Inter che nascerà una volta terminata l’infinita rincorsa alla Champions ci sarà spazio per due nuovi giocatori offensivi.La strategia è questa: un attaccante arriverà a prescindere dai discorsi in uscita relativi a Icardi. E sarà con tutta probabilità Edin: Roma e Inter affronteranno il discorso a campionato terminato e dunque a obiettivi definiti.Ma le strade portano dritte a una conclusione positiva dell’affare, perché l’Inter ha già in tasca il gradimento del bosniaco, che considera chiusa la sua storia con la Roma anche in virtù di un contratto in scadenza nel 2020 e mai vicino al rinnovo.ù-2023Ma non saràl’eventuale sostituto di Icardi. Se l’argentino dovesse partire, ad Appiano arriverebbe un altro attaccante, in un reparto offensivo che conta pure su Lautaro.Molto ...

