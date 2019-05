LIVE Motocross | GP Lombardia MXGP 2019 in DIRETTA | Cairoli domina anche gara-2 e vola a

oasport

(Di domenica 12 maggio 2019) Buongiorno e benvenuti alladel Gran Premio didella, quinto appuntamento stagionale. Sul tracciato di Mantova, dopo un mese di pausa, è tutto pronto per una domenica di grandissimo spettacolo con le due modierne che metteranno in palio 50 punti di capitale importanza in ottica titolo iridato. Tutto il pubblico sarà pronto ovviamente a spingere il nostro Tonyverso il successo e, possibilmente, per allungare ancora in classifica generale nei confronti dello sloveno Tim Gajser che, invece, ha conquistato la doppietta nel Gran Premio del Trentino di un mese fa. Tra i due contendenti il margine in classifica è di appena 16 lunghezze, con i 191 punti del nove volte campione del mondo contro i 175 del portacolori della Honda. Il fine settimana del Gran Premio di, purtroppo, non vede al via Jeffrey Herlings. L’olandese, trionfatore un ...

