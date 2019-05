Sputo a Nesta | denunciato un tifoso del Crotone

calcioweb.eu

(Di sabato 11 maggio 2019) Undeldi 72 anni è statodalla Digos per ingiuria nei confronti dell’allenatore del Perugia Alessandro. Il supporterse avrebbe anche sputato all’indirizzo didurante la gara-Perugia, disputata allo Stadio Scida il 2 aprile scorso. SEGUI CALCIOWEB PER LE ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE Per le squadre –> Tutte le notizie sulla Serie BL'articoloundelCalcioWeb.

