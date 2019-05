Traffico Roma del 10-05-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 10 MAGGIO ORE 17:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, SUL RACCORDO ANULARE IL Traffico E’ IN CODA SULLA CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE DI BUFALOTTA E LA TIBURTINA E PIU’ AVANTI PER UN INCIDENTE IL Traffico RALLENTA TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA BOCCEA. RALLENTAMENTI ANCHE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA , PER IL Traffico INTENSO, TRA LA Roma FIUMICINO E LA ...

Traffico Roma del 10-05-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 10 MAGGIO ORE 17:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, SUL RACCORDO ANULARE IL Traffico E’ IN CODA SULLA CARREGGIATA INTERNA PER UN INCIDENTE TRA LE USCITE PER L’OSPEDALE SANT’ANDREA E CASTEL GIUBILEO, PROSEGUENDO SI RALLENTA PER Traffico TRA L’USCITA BOCCEA E LA TIBURTINA E PIU’ AVANTI PER UN ALTRO INCIDENTE IL Traffico RALLENTA TRA LA VIA AURELIA E LA VIA ...

Traffico Roma del 10-05-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 10 MAGGIO ORE 16:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, SUL RACCORDO ANULARE IL Traffico RALLENTA LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA TUSCOLANA. RALLENTAMENTI ANCHE SULLA CARREGGIATA INTERNA PER UN INCIDENTE TRA LA VIA CASSIA E CASTEL GIUBILEO, PROSEGUENDO SI RALLENTA PER Traffico TRA L’USCITA BOCCEA E LA TIBURTINA E PIU’ AVANTI PER UN ...

Traffico Roma del 10-05-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 10 MAGGIO ORE 16:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, SUL RACCORDO ANULARE IL Traffico RALLENTA LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA TUSCOLANA. RALLENTAMENTI ANCHE SULLA CARREGGIATA INTERNA PER UN INCIDENTE TRA LA VIA CASSIA E CASTEL GIUBILEO, PROSEGUENDO SI RALLENTA PER Traffico TRA L’USCITA BOCCEA E LA TIBURTINA E PIU’ AVANTI PER UN ...

Traffico Roma del 10-05-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 10 MAGGIO ORE 15:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, SUL RACCORDO ANULARE IL Traffico RALLENTA LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA TUSCOLANA PIU’ AVANTI SI STA’ IN FILA A CAUA DI UN INCIDENTE TRA LA VIA CASILINA E LA VIA TIBURTINA RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE SULLA CARREGGIATA INTERNA TRA LA VIA TRIONFALE E LA VIA FLAMINIA E ...

Traffico Roma del 10-05-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 10 MAGGIO ORE 15:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, SUL RACCORDO ANULARE IL Traffico RALLENTA LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA TUSCOLANA PIU’ AVANTI SI STA’ IN FILA A CAUA DI UN INCIDENTE TRA LA VIA CASILINA E LA VIA TIBURTINA RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE SULLA CARREGGIATA INTERNA TRA LA VIA TRIONFALE E LA VIA FLAMINIA E ...

Traffico Roma del 10-05-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 10 MAGGIO ORE 15:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, SUL RACCORDO ANULARE IL Traffico RALLENTA LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA TUSCOLANA PIU’ AVANTI SI STA’ IN FILA A CAUA DI UN INCIDENTE TRA LA VIA CASILINA E LA VIA TIBURTINA RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE SULLA CARREGGIATA INTERNA TRA LA VIA TRIONFALE E LA VIA FLAMINIA E ...

Traffico Roma del 10-05-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 10 MAGGIO ORE 15:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, SUL RACCORDO ANULARE IL Traffico RALLENTA LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA TUSCOLANA PIU’ AVANTI SI STA’ IN FILA A CAUA DI UN INCIDENTE TRA LA VIA CASILINA E LA VIA TIBURTINA RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE SULLA CARREGGIATA INTERNA TRA LA VIA TRIONFALE E LA VIA FLAMINIA E ...

Traffico Roma del 10-05-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 10 MAGGIO 2019 ORE 13.20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI A MONTESACRO SEMPRE PER INCIDENTE PERMANGONO RALLENTAMENTI SULLA VIA NOMENTANA AL’ALTEZZA DI VIA ARTURO GRAF TRAFFICATA LA VIA FLAMINIA CON RALLENTAMENTI DA VIA DEI DUE PONTI A VIALE DI TOR DI QUINTO IN DIREZIONE CENTRO, . STESSA SITUAZIONE SULLA VIA AURELIA ANTICA TRA VIA AURELIA E VIA ...

Traffico Roma del 10-05-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 10 MAGGIO 2019 ORE 13.20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI A MONTESACRO SEMPRE PER INCIDENTE PERMANGONO RALLENTAMENTI SULLA VIA NOMENTANA AL’ALTEZZA DI VIA ARTURO GRAF TRAFFICATA LA VIA FLAMINIA CON RALLENTAMENTI DA VIA DEI DUE PONTI A VIALE DI TOR DI QUINTO IN DIREZIONE CENTRO, . STESSA SITUAZIONE SULLA VIA AURELIA ANTICA TRA VIA AURELIA E VIA ...

Traffico Roma del 10-05-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 10 MAGGIO 2019 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO A MONTESACRO ALTO ANCORA INCOLONNAMENTI SULLA VIA NOMENTANA A PARTIRE DA VIA GASPARA STAMPA VERSO IL CENTRO CITTÀ A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO FRA VIA CARLO LORENZINI E VIA JACOPONE DA TODI. ALTRO INCIDENTE NELLE VICINANZE DEL VATICANO, ALL’ALTEZZZA DI PIAZZA DELLA ROVERE: IL Traffico ...

Traffico Roma del 10-05-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 10 MAGGIO 2019 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO A MONTESACRO ALTO ANCORA INCOLONNAMENTI SULLA VIA NOMENTANA A PARTIRE DA VIA GASPARA STAMPA VERSO IL CENTRO CITTÀ A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO FRA VIA CARLO LORENZINI E VIA JACOPONE DA TODI. ALTRO INCIDENTE NELLE VICINANZE DEL VATICANO, ALL’ALTEZZZA DI PIAZZA DELLA ROVERE: IL Traffico ...

Traffico Roma del 10-05-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 10 MAGGIO 2019 ORE 9:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO AD OTTAVIA Traffico RALLENTATO CAUSA INCIDENTE SU VIA IPOGEO DEGLI OTTAVI IN DIREZIONE DELLA VIA TRIONFALE. ALTRO INCIDENTE A MONTESACRO ALTO SULLA VIA NOMENTANA FRA VIA CARLO LORENZINI E VIA JACOPONE DA TODI : IL Traffico È RALLENTATO IN DIREZIONE DEL CENTRO. DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE ...

Traffico Roma del 10-05-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 10 MAGGIO 2019 ORE 9:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO AD OTTAVIA Traffico RALLENTATO CAUSA INCIDENTE SU VIA IPOGEO DEGLI OTTAVI IN DIREZIONE DELLA VIA TRIONFALE. ALTRO INCIDENTE A MONTESACRO ALTO SULLA VIA NOMENTANA FRA VIA CARLO LORENZINI E VIA JACOPONE DA TODI : IL Traffico È RALLENTATO IN DIREZIONE DEL CENTRO. DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE ...