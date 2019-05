Juventus | torna Conte? Il ribaltone di Nedved | come e dove ha convinto Agnelli

Juventus - è rottura con Allegri. Conte potrebbe tornare - decide Agnelli : Torino - C'eravamo tanto amati. Dopo cinque stagioni, undici trofei, due finali Champions giocate e l'ultima bruciante eliminazione nella coppa maledetta nonostante l'ingaggio di Ronaldo, la Juventus ...

Clamoroso in casa Juventus : Allegri verso l’addio - torna Conte? : Allegri e la Juventus verso la separazione, il ritorno di Antonio Conte in bianconero è sempre più realistico: i dettagli Allegri e la Juventus sembrano aver deciso di separarsi. Le strade del tecnico e del club bianconero potrebbero non proseguire assieme, ma potrebbero dividersi provocando uno scossone non da poco sul mercato. Sì perchè in caso di addio di Allegri il nome in pole position per la Juventus, secondo quanto riportato da ...

Clamoroso in casa Juventus : Allegri verso l’addio - torna Conte! : Allegri e la Juventus verso la separazione, il ritorno di Antonio Conte in bianconero è sempre più realistico: i dettagli Allegri e la Juventus sembrano aver deciso di separarsi. Le strade del tecnico e del club bianconero potrebbero non proseguire assieme, ma potrebbero dividersi provocando uno scossone non da poco sul mercato. Sì perchè in caso di addio di Allegri il nome in pole position per la Juventus è quello di Antonio Conte, il ...

Milinkovic Savic-Juventus - torna di moda il serbo : occhio alle cifre : Milinkovic SAVIC JUVENTUS- La Juventus si prepara a studiare le prossime strategie di mercato in vista del prossimo futuro. Come evidenziato dall’odierna edizione de “La Gazzetta dello Sport”, starebbe tornando di moda Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo sarebbe rientrato nei radar della formazione bianconera in vista della prossima stagione, ma la sensazione è che Paratici aprirà […] More

Pirlo-Juventus - il “maestro” ritorna bianconero : i dettagli : PIRLO JUVENTUS- Secondo quanto evidenziato dalle ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe valutando la possibilità di rimettere le mani su Andrea Pirlo. L’ex centrocampista bianconero potrebbe esser selezionato come nuovo allenatore della Juventus Under 23. Una mossa che potrebbe arricchire totalmente l’organizzazione dei bianconeri, e rilanciare totalmente il progetto della Juve Under 23. Situazione […] More

Juventus - le vacanze stanno finendo : Ronaldo è a Marrakech - Bonucci è tornato al JTC : Dopo il pareggio nel derby della Mole, Massimiliano Allegri ha concesso ai suoi ragazzi quattro giorni di riposo. La Juventus riprenderà ad allenarsi nel pomeriggio di mercoledì, ma qualche bianconero ha deciso di presentarsi in anticipo alla Continassa. In particolare già da ieri sono al lavoro Paulo Dybala e Douglas Costa, mentre questa mattina hanno fatto il loro ritorno al JTC Leonardo Bonucci e Carlo Pinsoglio. Domani, invece, rientrerà ...

Juventus - Cristiano Ronaldo torna a Madrid... per giocare a golf! : MADRID, Spagna, - Relax sul green per Cristiano Ronaldo che, a Madrid , approfittando dei giorni di riposo concessi alla Juventus da Massimiliano Allegri , ha dedicato del tempo alla sua nuova ...

Juventus - insulti a Douglas Costa : “Torna nel tuo paese”. Lui risponde così -FOTO- : Non c’è pace per Douglas Costa. L’esterno brasiliano, dopo una stagione piuttosto deludente, è stato vittima di alcuni insulti sul proprio account instagram. Alcuni tifosi hanno attaccante l’attaccante brasiliano, reo di non essersi concentrato totalmente nel corso della stagione. Occhio però a dei veri e propri insulti gratuiti, i quali propongono all’attaccante bianconero di far […] More

Hummels-Juventus - Paratici prova il colpo : il tedesco torna di moda : HUMMELS JUVENTUS – Nuove indiscrezioni arrivano da Torino sul possibile approdo del difensore tedesco alla corte bianconera. Mats Hummels alla Juventus potrebbe non essere solo una suggestione di mercato. Infatti, il difensore del Bayern Monaco, potrebbe cambiare aria al termine di questa stagione, e proprio i bianconeri potrebbero farsi avanti per portarlo a Torino. Leggi anche: […] More

Juventus - contro l'Inter torna Chiellini : pochi cambi di formazione per Allegri : Questa mattina la Juventus si è allenata per preparare la gara contro l'Inter. Massimiliano Allegri per il match di domani ha recuperato il suo Capitano Giorgio Chiellini. Il numero 3 juventino domani sarà titolare, come ha annunciato l'allenatore juventino, e giocherà al fianco di Leonardo Bonucci. Infatti, contro l'Inter, il tecnico livornese dovrebbe affidarsi ai suoi uomini migliori anche perché ci saranno diverse assenze, ultima delle quali ...

Juventus - con l'Inter torna Chiellini : non convocato Dybala : TORINO - Inter-Juventus , il derby d'Italia, la sfida più sentita per ambo le squadre, andrà in scena domani sera. Il tecnico bianconero Massimiliano Allegri ha convocato 20 giocatori. Presente in ...

Clamoroso Juventus - torna Buffon! : La Juventus ha festeggiato lo scudetto dopo il successo nella gara di campionato contro la Fiorentina e adesso ha intenzione di finire al meglio la stagione dopo la brutta eliminazione ai quarti di finale di Champions League contro l’Ajax. La dirigenza bianconera sta inoltre pensando alla prossima stagione, previste alcune operazioni di mercato in entrata ed uscita. Nel frattempo è già finita l’avventura il Francia per il ...

Juventus - primo allenamento dopo lo scudetto : sorrisi al JTC - torna Chiellini : primo allenamento da Campioni d'Italia, la Juventus si è ritrovata alla Continassa per preparare la sfida di San Siro contro l'Inter, in programma sabato sera alle 20:30. Tra sorrisi e lavoro, una ...

Calciomercato Juventus : torna di moda Boateng per la difesa - ma in pole c’è Manolas : Juventus pronta a rafforzare la difesa con un innesto di spessore che possa dare profondità al reparto bianconero Juventus intenzionata a mettere nuovamente mano al portafogli per rafforzare ulteriormente a rosa a disposizione del tecnico in vista della prossima stagione, Allegri o chicchessia. Nelle ultime ore si è fatto un gran parlare relativamente a quali potrebbero essere le mosse bianconere per l’estate. Qualità a centrocampo, ...