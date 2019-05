Istanze online - Miur | cos' è e come funziona? Come registrarsi?

GAE - docenti depennati : problemi su Istanze Online : I docenti depennati GAE hanno recentemente scritto al MIUR al fine di denunciare una problematica riguardo l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, in pieno svolgimento. Per farla semplice, ci riferiamo agli insegnanti inseriti nelle graduatorie permanenti/GAE che tuttavia non hanno aggiornato la loro posizione nei bienni/trienni successivi. Secondo la Legge 143/2004, all’attuazione di un aggiornamento era prevista di ...

Aggiornamento Gae : registrazione su Istanze online - recupero della password e del codice personale : In vista dell’Aggiornamento delle Gae partito ufficialmente il 26 aprile qualche docente potrebbe trovarsi alle prese con alcune operazioni preliminari. Come previsto dal decreto di Aggiornamento n. 374/2019, le domande potranno essere presentate esclusivamente tramite istanze on line. Occorrerà pertanto essere già registrati. Chi non avesse ancora provveduto a registrarsi potrà farlo seguendo la procedura che descriviamo di ...

Dirigenti Scolastici : da oggi attiva sezione su Istanze online per dichiarare i titoli : Da oggi lunedì 8 e sino al prossimo 24 aprile 2019, i 3.795 candidati (pari a poco più del 40,47% dei partecipanti) che hanno superato la prova scritta del concorso per Dirigenti Scolastici potranno dichiarare i titoli posseduti sull'apposita sezione di Istanze online. Non tutti i titoli sono dichiarabili, infatti, soltanto alcuni andranno presentati. Ad ogni modo tutti i titoli posseduti dovranno fare riferimento alla data del 29 dicembre 2017, ...