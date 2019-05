Un posto al sole anticipazioni | torna ANITA | ALEX come reagirà?

Un posto al Sole Anticipazioni 8 maggio 2019 : Un triste ritorno a casa per Filippo : Filippo fa rientro a Napoli dopo aver salvato Leonardo e scoperto che suo fratello è morto. Roberto invece indaga sul passato del ragazzo.

UN posto AL SOLE - anticipazioni puntata di mercoledì 8 maggio 2019 : anticipazioni puntata 5248 di Un POSTO al SOLE in onda mercoledì 8 maggio 2019: Raffaele (Patrizio Rispo) sente i figli sempre più distanti, ma una visita a sorpresa gli scalda il cuore… e forse non solo a lui! L’entusiasmo di Alice (Fabiola Balestriere) per la vita di Londra porta Andrea (Davide Devenuto) a temere che tutto ciò possa avere risvolti imprevisti… Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) scopre un lato di Tommaso che non ...

Un posto al sole - appuntamento di venerdì : Angela evita la brutta aggressione : Prosegue l'appuntamento settimanale in compagnia della soap opera di Rai tre, 'Un posto al sole' ispirata alla serie televisiva australiana intitolata 'Neighbours' e ambientata nello storico palazzo Palladini. Il prodotto televisivo attira una fetta importante di pubblico e, con il passare degli anni, ha raggiunto traguardi rilevanti. In particolare ha superato le cinquemila puntate, a dimostrazione del grande seguito ricevuto dai milioni di ...

Un posto al sole - puntata di giovedì : arriva al Vulcano Patrizio : La soap opera 'Un posto al sole', in onda sul piccolo schermo dal lontano 21 ottobre 1996, riesce da oltre vent'anni a incuriosire i milioni di telespettatori italiani che vogliono scoprire cosa stia succedendo all'interno della famiglia Giordano. Gli intrighi sono sempre dietro l'angolo e costringono gli abitanti di palazzo Palladini a risolvere delle situazioni complesse. Un esempio si ritrova nella figura di Raffaele che non accetterà la ...

Un posto al sole trame : passione tra Vittorio e Alex - Raffaele in crisi : Sorprendenti novità avverranno nelle nuove puntate di Un posto al sole, in onda dal 13 al 17 maggio su Rai 3. Se Raffaele proverà un grave senso di solitudine, Alex e Vittorio si lasceranno andare alla passione nonostante il ritorno di Anita. Infine Angela avrà un brutto scontro con Franco. Un posto al sole: Raffaele soffre la solitudine Le anticipazioni di Un posto al sole, inerenti alle puntate in onda da lunedì 13 a venerdì 17 maggio, svelano ...

Spoiler Un posto al sole - puntata dell'8 maggio : Alice entusiasta della nuova vita : Continuano a tenere incollati al piccolo schermo i milioni di telespettatori italiani le vicende dei protagonisti della longeva soap opera di Rai tre, 'Un posto al sole' che si distingue per la capacità di creare curiosità intorno a un pubblico eterogeneo. Nuovi colpi di scena tengono impegnati i fan, alle prese con dei cambiamenti nella vita dei protagonisti di palazzo Palladini. Prosegue il momento complicato all'interno della famiglia Ferri ...

UN posto AL SOLE - anticipazioni e trame puntate dal 13 al 17 maggio 2019 : anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 13 a venerdì 17 maggio 2019: Il cerchio sembra stringersi attorno a Prisco. Raffaele deve affrontare il senso di solitudine che lo assale, ma anche il proprio orgoglio. Con il ritorno di Anita, le labili sicurezze di Alex potrebbero sgretolarsi; Silvia, però, cerca di dare fiducia alla ragazza. Angela chiede a Ciro di tenere d’occhio Franco, temendo che l’uomo faccia di ...

Un posto al sole anticipazioni : sarà GIOVANNA contro PRISCO!!! : Dopo aver dedicato diverse settimane alla misteriosa questione della morte di Tommaso, ora Un posto al sole sposta i riflettori verso Angela (Claudia Ruffo) e Franco (Peppe Zarbo), i quali – come indicano le nuove anticipazioni – si ritroveranno nel giro di poche puntate invischiati nuovamente in una storia di vendette e intimidazioni. È imminente un tentativo di aggressione di Constantin (Antonio Koudrin) nei confronti di Angela, ma ...

Un posto al sole - anticipazioni : Tommaso è morto - stasera arriverà la conferma ufficiale : La notizia della morte di Tommaso era stata rivelata il 2 maggio eppure nessun fan voleva crederci, in molti hanno sperato, fino all'ultimo momento, che Leonardo mentisse magari essendo in combutta proprio con Tommaso, ma purtroppo non era così. L'abbraccio, andato in onda ieri, tra Ferri e Filippo con quest'ultimo in lacrime, era abbastanza indicativo, tuttavia non c'è stata data nessuna conferma ufficiale. Nella puntata del 7 maggio sarà ...

Un posto al sole - anticipazioni e trame dal 13 al 17 maggio : torna Anita : Negli episodi della prossima settimana si chiuderà la prima parte della storyline riguardante la morte di Tommaso, si parlerà di Ciro e Angela, vedremo Raf in una veste insolita e sarà dato ampio spazio alla nuova coppia formata da Alex e Vittorio. Inoltre torneranno due personaggi che non erano presenti da un po': Anita e Giovanna. Di seguito le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole che andranno in onda dal 13 al 17 maggio su Rai 3 ...

Un posto al Sole : anticipazioni 6 – 10 maggio 2019 : Marina Tagliaferri (Giulia) e Corrado Tedeschi (Denis) in Un Posto al Sole Con l’inoltrarsi della primavera si moltiplicano le occasioni per organizzare delle gite fuori porta. Un’ulteriore occasione arriva come ormai tradizione dal mondo di Un Posto al Sole. Per gli appassionati della soap di Rai3 tornerà, infatti, a breve l’opportunità di visitare il set della soap grazie all’ormai nota iniziativa Una Gita al Sole. La prossima visita è ...

UN posto AL SOLE - anticipazioni puntata di martedì 7 maggio 2019 : anticipazioni puntata 5247 di Un POSTO al SOLE in onda martedì 7 maggio 2019: Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), pieno di sensi di colpa, cerca un modo per “riconciliarsi” con Tommaso, il figlio che non ha mai voluto. Dopo aver compreso che Rossella (Giorgia Gianetiempo) ha troncato con lui, Mimmo (Antonio Fattoruso), ferito nell’orgoglio, verrà portato nuovamente sulla cattiva strada da Maurizio (Andrea Galasso)… Guido (Germano ...

Un posto al sole anticipazioni : LEONARDO - la storia non finisce qui… : Siete curiosi di conoscere i dettagli su ciò che avete visto nei giorni scorsi a Un posto al sole? Ebbene, la puntata di questa sera (6 maggio 2019) sarà quella in cui verranno fornite tutte le spiegazioni: Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Filippo (Michelangelo Tommaso) apprenderanno tutta la verità sula fine di Tommaso. E a raccontare ovviamente sarà LEONARDO (Erik Tonelli), il misterioso personaggio che in Messico si è ritrovato in mano ...

