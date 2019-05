“Per farmi togliere la erre moscia | un logopedista mi disse di usare il vibratore sotto

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Fabio Fazio in grande imbarazzo. Il motivo? Un racconto della grande Marisa Laurito che, ospite di Che Fuori Tempo che Fa, ha raccontato un aneddoto divertente e un po’ hot sul suo. “Perla, unmidiilla lingua“. Insomma, per eliminare il suo difetto, Marisa avrebbe dovutoun sex toy “cinque ore al giorno” e avrebbe dovuto essere “grosso”. “Ma basta”, ha gridato a un certo punto il conduttore, ridacchiando. “Non l’ho usato”, ha chiuso l’attrice. Che infatti ha conservato (e per fortuna) la sua. L'articolo “Perla, unmidiilla lingua”. L’imbarazzo di Fabio Fazio proviene da Il Fatto Quotidiano.

