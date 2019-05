Papa:mondo profughi croce dell'umanità

vaticannews_it : #PapaFrancesco tra i profughi a Vrazhdebna: mondo dei migranti, croce dell'umanità #PopeinBulgaria. Leggi l'intervi… - vaticannews_it : L'invito di #PapaFrancesco a pregare la Vergine Maria per la #Chiesa e la #pace nel mondo - Unicatt : 'Ricordo che domenica prossima si celebra in Italia la Giornata per #Unicatt. Possa questo Ateneo proseguire sempre… -