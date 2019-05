Milan femminile | Nora Heroum si prende la scena sui social

Il 25 aprile Milano celebra anche l'«International girls in ict day» : un giorno di hi tech al femminile : È un viaggio in sei direzioni - arte, spazio, scienza, lavoro, ambiente, talento - con realtà virtuale e altre innovazioni. Interverranno esperte di Lenovo, uno studioso delle opere leonardiane, ...

Volley femminile - inizia la stagione della Nazionale. Da oggi le azzurre in raduno a Milano : È iniziata oggi la stagione 2019 della Nazionale Italiana di Volley femminile, che si è radunata in collegiale al Centro Pavesi di Milano. Le azzurre, guidate dal CT Davide Mazzanti, si alleneranno fino a domenica 28 aprile. Sono quattordici le atlete convocate: Carlotta Cambi, Agnese Cecconello, Beatrice Molinaro, Elena Perinelli, Giulia Angelina, Josephine Obossa, Francesca Villani, Anna Nicoletti, Elena Pietrini, Sylvia Nwakalor, Chiara De ...

Calcio - la Juventus vince lo scudetto femminile : trionfale volata su Milan e Fiorentina. Arriverà la doppietta col tricolore degli uomini? : La Juventus ha conquistato lo scudetto di Calcio femminile grazie alla vittoria ottenuta oggi sul campo dell’Hellas Verona, le bianconere si sono imposte in trasferta nell’ultima giornata di campionato e hanno così respinto il possibile assalto di Fiorentina e Milan. Le tre squadre erano infatti arrivate agli ultimi 90 minuti racchiuse in appena due punti ma le Campionesse d’Italia non hanno tremato, hanno conquistato il ...

LIVE Serie A calcio femminile - DIRETTA ultima giornata : Juventus - Fiorentina e Milan si giocano lo scudetto! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata del campionato di calcio femminile di Serie A 2019. In un sabato che precede la Santa Pasqua sono tre le squadre che possono giocarsi il titolo tricolore e i due pass per la prossima Champions League. Nello stesso tempo sarà in palio anche l’ultimo posto per la permanenza nella massima Serie. Sono infatti Juventus, Fiorentina e Milan a confrontarsi per lo scudetto. La ...

Calcio femminile - oggi l’ultima giornata di Serie A : chi vince lo scudetto? Juventus - Fiorentina e Milan in lizza : le possibili combinazioni : Juventus, Fiorentina, Milan: chi conquisterà lo scudetto? Si decide tutto in novanta minuti, gli ultimi di una stagione avvincente e appassionante che incoronerà la vincitrice solo al termine dell’ultima giornata della Serie A 2019 di Calcio femminile. Juventus al comando con 53 punti, la Fiorentina insegue a una lunghezza di distacco, il Milan si trova a due punti: tre squadre racchiuse in un fazzoletto e in piena corsa per il tricolore. ...

Pallavolo – La Nazionale italiana femminile in raduno a Milano il 23 aprile : Martedì 23 aprile il primo raduno delle azzurre di Davide Mazzanti Martedì 23 aprile prenderà ufficialmente il via la stagione 2019 della Nazionale italiana femminile che si radunerà in collegiale al Centro Pavesi di Milano. Quattordici le atlete convocate dal commissario tecnico Davide Mazzanti: Carlotta Cambi, Agnese Cecconello, Beatrice Molinaro, Elena Perinelli, Giulia Angelina, Josephine Obossa, Francesca Villani, Anna Nicoletti, ...

VIDEO Serie A calcio femminile - lotta scudetto a tre : Juventus - Fiorentina e Milan si giocano il tricolore in 90 minuti! : Sabato 20 aprile si assegnerà lo scudetto di calcio femminile, il Sabato di Pasqua ci regalerà infatti l’ultima giornata di campionato ed è ancora tutto aperto per il tricolore: la Juventus si trova al comando della classifica con 53 punti ma la Fiorentina insegue a una sola lunghezza di distacco, il Milan invece è attardato di due punti. Le bianconere saranno impegnate sul campo dell’Hellas Verona, vincendo si confermerebbero ...

STEMintheCity - a Milano arte e scienza al femminile : E' importante fin da subito sensibilizzare i ragazzi e soprattutto le ragazze su questi temi, mostrare tutte le opportunità che il mondo della tecnologia e della scienza offrono per consentire loro ...

Calcio femminile - Serie A 2019 : Juventus - Fiorentina e Milan in lizza per lo scudetto nell’ultima giornata : Ultima giornata ad alta tensione quella che andrà in scena nel campionato di Calcio femminile di Serie A. In un sabato che precede la Santa Pasqua sono tre le squadre che possono giocarsi il titolo tricolore e i due pass per la prossima Champions League. Nello stesso tempo sarà in palio anche l’ultimo posto per la permanenza nella massima Serie. Sono infatti Juventus, Fiorentina e Milan a confrontarsi per lo scudetto. La Vecchia Signora si ...

Chievo-Milan calcio femminile - Serie A 2019 : programma - orari e tv : Sabato 20 aprile alle ore 12.30 ChievoVerona Valpo e Milan si affronteranno nell’ultima giornata del campionato di calcio femminile di Serie A 2019. Le rossonere di Carolina Morace sono ancora in ballo per lo scudetto, distanti due lunghezze dalla Juventus, e in piena corsa per la qualificazione alla prossima Champions League. Le meneghine, quindi, cercheranno di far valere il loro più alto tasso tecnico, al cospetto però di una compagine ...

Calcio femminile - Coppa Italia 2019 : Juventus-Milan 1-1 - le bianconere volano in finale : Missione compiuta per la Juventus di Rita Guarino nel ritorno delle semifinali di Coppa Italia 2019 di Calcio femminile. Le campionesse d’Italia, grazie al pari odierno 1-1 contro il Milan e tenendo conto del successo esterno (2-1) dell’andata, hanno staccato il biglietto per la finale del 28 aprile al Tardini di Parma. Le reti sono state siglate tra le fila della Vecchia Signora al 59′ da Benedetta Glionna, mentre il pari ...

Diretta Juventus Milan/ Streaming video : Juve favorita! - Coppa Italia femminile - : Diretta Juventus Milan: Streaming video e tv, quote e risultato live del match di ritorno della semifinale di Coppa Italia donne.

VIDEO - Serie A calcio femminile : Juventus - Fiorentina e Milan - il titolo in palio in 90 minuti : L’ultimo turno della Serie A di calcio femminile sancirà quale sarà la squadra a vincere il titolo 2018/19 e si deciderà tutto in soli 90 minuti. Juventus, Fiorentina e Milan sono ancora in lizza, con le bianconere che precedono le viola di un punto e le rossonere di due lunghezze. Le emozioni non mancheranno, come ogni titolo che si decide sul filo di lana. La Juventus se la vedrà in casa dell’Hellas Verona in un match non ...

Calcio femminile - Serie A 2019 : Fiorentina e Milan vincono nella penultima giornata in attesa della Juventus : In attesa della sfida tra Juventus e Tavagnacco che si disputerà domani alle ore 12.30 dallo spiccato significato tricolore, è andata in scena la 21esima (penultima) giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A e Fiorentina e Milan hanno centrato il loro obiettivo, ovvero vincere e mettere sotto pressione la Vecchia Signora. Le viola si sono imposte sul campo del già retrocesso Orobica 2-0 grazie alle reti al 41′ di Lana Clelland ...